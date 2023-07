'디지털 에너지로 녹색 미래 창조' 디지털 에너지 포럼, 선전서 개최

(선전, 중국 2023년 7월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 6월 29일, 중국 선전에서 2023 국제 디지털 에너지 엑스포(International Digital Energy Expo)가 막을 올렸다. 당일 오전에는 메인 포럼인 '디지털 에너지로 녹색 미래 창조(Creating a Green Future with Digital Energy)' 디지털 에너지 포럼도 열렸다. 이 행사에는 국내외 에너지 전문가, 전력 업체 및 인터넷 기업 대표들이 모여 새로운 전력 시스템, 신에너지, 에너지 저장 산업의 성장에 관한 의견을 나누며 교류했다.



이번 포럼에서는 전력 충전, 저장 및 방전 네트워크(Power Charge, Storage and Discharge Network) (1.0), 선전 가상발전소관리플랫폼(Shenzhen Virtual Power Plant Management Platform) (2.0), 2023 선전 디지털 에너지 백서(Shenzhen Digital Energy White Paper) 등과 같은 디지털화 성과가 발표됐다.

중국공정원(Chinese Academy of Engineering) 학술위원이자 재생에너지원을 이용한 대체전력시스템 국가핵심실험실(State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources) 소장인 Liu Jizhen은 "신에너지 전력이 대량으로 그리드에 통합됨에 따라, 전력 시스템은 끊임없이 변화하는 부하 수요와 전력원 간에 균형을 맞춰야 한다"며 "구조적 형태, 운영 관리 방식, 기획, 건설 및 관리 등이 근본적으로 달라졌다"고 말했다.

CSG 부사장 He Xiaobai에 따르면, CSG는 경제 및 사회 발전의 녹색 저탄소 변혁에서 그리드 기업으로 중심 역할을 수행할 예정이라고 한다. CSG는 에너지 전력 부문의 고품질 발전을 촉진하고, 에너지 산업과 더불어 에코시스템을 구축하기 위해 다른 에너지 관련 기업과 협력할 계획이다.

BYD 부사장 He Long은 BYD가 그리드와 협력해온 역사를 소개했다. 2011년 BYD와 CSG는 CSG Energy Storage Shenzhen Baoqing Battery Energy Storage Power Station을 건설했다. 이 발전소는 세계 최대의 피크 부하 변동 에너지 저장 발전소로서 10년 넘게 운영 중이다. 앞으로도 BYD는 '발전소 사고' 접근 방식을 계속 고수하고, 전지의 용량을 높이며, 고전압 캐스케이드 기술을 활용하고, 펌프 저장 기술을 통해 에너지 저장을 구현할 계획이다.

Schneider Electric의 글로벌 부사장 Dr. Mario Haim은 "전력은 가장 효율적인 에너지 형태이자 탈탄소화를 위한 최적의 매개체"라고 강조했다. 디지털화를 통해 예전에는 볼 수 없었던 에너지 손실을 파악할 수 있으며, 그에 따라 에너지 낭비를 줄이고 에너지 활용 효율을 높일 수 있다. 전기화와 디지털화를 통합하는 것은 더 유연하고 지속가능한 미래를 달성할 수 있는 열쇠다.

CGN New Energy Holdings Co., Ltd.의 마케팅 이사 Sun Yao와 EBR 최고 전송 책임자(Chief Transmission Officer) Marcio Szechtman은 관련 기업 입장에서 디지털 기술과 정보기술이 어떤 의미를 지니는지를 설명했다. Sun Yao 이사는 전기 가격 예측을 예로 들며 "디지털화는 정밀 관리를 위한 고도로 효과적인 도구"라고 전했다. 그에 따르면, 성숙된 국제 전력 시장에서 각 발전 그룹은 자체적인 에너지 거래 및 위험 관리 시스템을 보유하고 있다고 한다. Marcio Szechtman CTO는 안정적인 전송 시스템을 구축하는 데 있어 정보 기술의 중요성을 강조했다.

중국에서 신에너지 산업을 가장 먼저 발전시킨 도시 중 하나인 선전에는 현재 에너지 저장 관련 서비스를 제공하는 7천 개 이상의 에너지 저장 기업이 있다. 최근 수년간 선전은 수많은 주요 혁신 성과를 선보이고, 업계의 국제 기술 선두주자로 자리 잡았다. 이번 포럼에서, 참가자들은 기업 성장을 위한 아이디어를 내고, 신에너지 저장 산업에 유리한 에코시스템을 양성하며, 에너지 저장 산업의 고품질 발전을 촉진하기 위해 에너지 저장 시장, 새로운 에너지 저장 기술 및 기타 관련 주제에 관해 논의했다.