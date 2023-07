ZTE, Tang West Market Group과 협력 프로젝트 진행

-- ZTE, Tang West Market Group이 GSMA Asia Mobile Awards에서 권위 있는 5G Industry Challenge Award를 수상하는 데 기여

(상하이 2023년 7월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 정보통신 기술 솔루션 제공업체 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)이 Tang West Market Group의 문화 및 예술품 메타버스 프로젝트의 성공을 발표했다. ZTE Corporation, Tang West Market Group, 차이나 모바일 산시지점(China Mobile Communications Group Shaanxi Co. Ltd.), 차이나 모바일 클라우드(China Mobile Cloud), 하이난 국제문화예술품거래소(Hainan International Culture and Arts Exchange), 중국박물관협회(Chinese Museums Association) 산하 비국립박물관위원회(Non State Museums Committee) 간의 협력 노력으로 진행된 이 프로젝트는 MWC 상하이에서 열린 GSMA 2023 Asia Mobile Awards (AMO)에서 권위 있는 5G Industry Challenge Award를 수상했다.



2006년에 제정된 GSMA Asia Mobile Awards(AMO)는 아시아 통신 산업에서 높은 평가를 받는 상이다. 5G Industry Challenge Award는 지속가능한 경제 모델을 예증하고, 획기적인 산업에서 5G의 변혁적인 힘을 보여줌으로써 더욱 밝은 미래에 일조한 기업을 기리고자 제정됐다.

Tang West Market Group은 회사의 정교한 문화 산업 체인과 5G+XR 및 영상 영역에서 차이나 모바일 산시지점 및 ZTE Corporation의 광범위한 경험을 이용해 파트너와 협력하며 문화 디지털 혁신 탐색을 주도하고 있다. 이들은 Tang West Market Group의 문화 및 예술품 메타버스를 만드는 데 전념하고 있다. 이 메타버스는 새로운 패러다임을 만들고, 미개척 영역을 기록하며, 독특한 문화 산업 발전 측면에서 획기적인 성과를 올리고자 하는 비저네리 프로젝트다.

이 이니셔티브는 문화 및 예술품 메타버스 플랫폼과 거래 플랫폼을 구축함으로써 Tang West Market Group이 전통적인 문화 산업에서 디지털 문화 영역으로 확장하도록 추진한다. 이 프로젝트는 5G, XR, 영상, 클라우드 컴퓨팅 및 vSTB 같은 첨단 기술을 활용함으로써 디지털 공예품과 문화 예술품을 선보이고, 이와 상호작용할 수 있는 디지털 인프라인 'Art Realm'을 구축한다. 그뿐만 아니라, 5G, 블록체인 및 클라우드 컴퓨팅의 기량을 이용해 문화 예술품의 온라인 전시와 거래를 촉진하는 예술 거래 플랫폼도 구축했다. 이 프로젝트는 하이난 국제문화예술품거래소의 자원을 이용하여 디지털 문화 자산의 구체적인 발표와 유통을 실현한다.

Tang West Market Group의 문화 및 예술품 메타버스 프로젝트는 디지털 문화를 강화하고, 지속가능한 경제 모델을 구축하기 위해 5G를 이용하는 측면에서 Tang West Market Group, China Mobile 및 ZTE Corporation이 시행하는 중요한 혁신 사례다.

앞으로도 ZTE Corporation은 문화 디지털화를 위해 5G+XR 분야에서 탐색을 도모하고자 에코시스템 파트너들과의 협력을 이어갈 예정이다. ZTE는 '기술 + 문화' 융합을 통해 더 많은 문화 디지털화 서비스를 출시하고, 사람들의 영적 및 문화적 삶을 풍부하게 만들며, 디지털 문화 산업의 지속가능한 고품질 발전을 도모할 계획이다.

