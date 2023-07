Wynn, 2023년 마카오 스누커 마스터 경기 개최

-- 마카오의 스포츠 관광 발전 촉진과 마카오의 글로벌 레저 여행 경험 향상

(마카오 2023년 7월 3일 PRNewswire=연합뉴스) Wynn Resorts (Macau) S.A.가 권위 있는 'Wynn 주최 - 2023년 마카오 스누커 마스터 경기(Wynn Presents - 2023 Macau Snooker Masters)'의 개최를 발표했다. 이번 행사는 마카오 특별행정구 정부 체육국(Sports Bureau of the Macao SAR Government)이 지원했다. 또한, 마카오 당구 협회(Macao Billiards General Association) 및 세일링 업 스포츠(Sailing Up Sports)의 협력과 지원을 받았으며, StarMac Entertainment & Production Limited가 행사 총괄을 맡았다. 많은 기대를 모으고 있는 이 행사는 12월 25일부터 29일까지 윈 팰리스 대극장(Wynn Palace's Grand Theatre)에서 개최될 예정이다. 6월 28일, 주최 측은 윈 팰리스 회의실(Wynn Palace's Meeting Room)에서 기자회견을 열고, 다가오는 행사의 세부 사항을 공개했다. 5명의 세계적인 스누커 선수도 이 회견에 참석하기 위해 마카오를 방문했다. 이들은 이를 통해 준비 과정에 대한 각자의 인사이트를 공유했으며, 최고의 샷을 일부 선보였다.

이 행사에는 마카오 내 최고 수준의 스포츠 행사를 개최해 전 세계에 홍보하려는 Wynn의 노력이 깃들어 있다. '스누커 마스터 경기'의 개최는 독특한 요소가 가미된 현지 스포츠 문화의 육성을 목표로 한다. 한편, Wynn은 전 세계 관광객에게 마카오의 활기차고 다양한 스포츠의 매력을 느낄 수 있는 경험을 선사하기 위해 전념하고 있다. 이는 관광 및 레저 스포츠 산업의 통합 개발을 촉진함으로써, 궁극적으로 전 세계적인 레저 여행의 중심지에서 제공하는 서비스의 폭을 넓히고자 하는 것이다. Wynn Macau, Limited 사장 겸 이사회 부의장인 Linda Chen은 연설에서 "스누커 마스터 경기는 정부의 '1+4' 다각화 발전 전략을 적극 지원하고, 마카오의 스포츠 문화 및 관광 산업 성장에 이바지하기 위한 것"이라며 행사에 대한 열정을 드러냈다. 이어 그는 "이 호평받는 행사는 국제 스포츠계에서 마카오의 영향력을 강화하기 위한 장기 계획의 일환이기도 하다"고 덧붙였다.

마카오 마스터 경기는 마카오에서 개최되는 세계 최고 수준의 행사로, 가장 영향력 있는 프로 스누커 토너먼트다. 12월 25일부터 29일까지 4일간 열리는 이 흥미진진한 행사에는 8명의 세계 엘리트 스누커 선수가 모여 15만 파운드의 우승 상금을 두고 경합을 펼치게 된다. 초청 선수 명단에는 세계 스누커 챔피언십에서 7회 우승한 Ronnie O'Sullivan, 아시아 선수 최초로 세계 스누커 랭킹 1위에 오른 Ding Jun Hui, 글로벌 중국 우수 청소년으로 선발된 홍콩 선수 Marco Fu의 이름이 포함되면서 많은 이들의 이목을 끌고 있다. 이 외에도, Judd Trump, Jack Lisowski, Mark Williams, Kyren Wilson과 Si Jia Hui 선수가 참가한다.



The highly-anticipated "Wynn Presents - 2023 Macau Snooker Masters" event was announced at a press conference held in the Wynn Palace



Five players traveled to Macau for the press event and revealed their preparations for the tournament

WYNN MACAU 소개

Wynn Macau[https://www.wynnmacau.com/en]는 중화인민공화국 마카오 특별행정구에 있는 최고급 호텔이자 카지노 리조트다. 여기에는 총 1천10개의 넓은 객실과 스위트룸을 비롯해 29만4천ft² 규모의 카지노와 6만4천300ft² 규모의 소매 매장, 14개의 식음료 매장, 2개의 스파 및 살롱과 수영장을 갖춘 2개의 상징적인 타워가 있다. 이 리조트에서는 정교하게 꾸며진 마카오 유일의 퍼포먼스 레이크(Performance Lake)와 높은 물기둥, 브로드웨이 곡부터 유명한 중국 노래까지 우아하게 짜인 음악, 강력한 LED 조명과 불 효과 등 3가지의 독특한 엔터테인먼트 경험을 선사한다.

Wynn Macau는 국제적인 리조트 개발사 Wynn Resorts[http://www.wynnresorts.com/]가 운영하고 있으며, 전 세계 독립 호텔 중에서 가장 많은 포브스 트래블 가이드 5성급 어워드(Forbes Travel Guide Five Star Award)를 받았다. Wynn Macau는 7년 연속 포브스 5성급 어워드를 8개나 수상한 세계 유일의 리조트라는 특별한 영예를 이어가고 있다. Wynn Macau는 2006년 9월 6일에 개장했으며, 두 번째 타워인 Encore는 2010년 4월 21일에 개장했다. Wynn Macau에 대한 더 자세한 정보는 웹사이트 press.wynnmacau.com에서 확인할 수 있다.

WYNN PALACE 소개

Wynn Palace[https://www.wynnpalace.com/en]는 국제 리조트 개발사인 Wynn Resorts가 중화인민공화국 마카오 특별행정구에 Wynn Macau에 이어 두 번째로 개장한 최고급 통합 리조트다. 코타이 지역에 있는 이 리조트는 28층 높이의 호텔로, 고급스러운 가구로 꾸며진 1천706개의 객실, 스위트룸 및 빌라와 다양한 집회 시설, 10만7천ft² 규모의 유명한 최고급 소매 매장, 14개의 식음료 매장, 마카오 최대 규모의 스파와 살롱, 수영장 및 46만8천ft² 규모의 카지노를 갖추고 있다. 또한, 이 리조트는 물과 음악, 빛이 정교하게 어우러져 투숙객을 사로잡는 8에이커 규모의 눈부신 퍼포먼스 레이크, 독특한 스카이캡(SkyCab), 화려한 대규모 꽃장식, 몇몇 세계 유수 예술가의 광범위한 예술 작품 컬렉션 등 다양한 엔터테인먼트 경험을 선사한다.

Wynn Resorts는 전 세계 독립 호텔 중에서 가장 많은 포브스 트래블 가이드 5성급 어워드를 받았다. Wynn Palace는 1천 개 이상의 객실을 보유하면서 포브스 트래블 가이드 5성급 어워드를 수상한 세계 최초이자 유일한 리조트다. Wynn Palace는 2016년 8월 22일 개장했다. Wynn Palace에 대한 더 자세한 정보는 웹사이트 press.wynnpalace.com에서 확인할 수 있다.

