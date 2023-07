베트남 '진주섬'에서 가족과 함께 고무적인 발견하기

(푸꾸옥, 베트남 2023년 7월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 베트남 남서부 해안의 유네스코 지정 생물권 보존지역 옆에 위치한 리젠트 푸꾸옥(Regent Phu Quoc)은 100% 스위트룸과 빌라로 구성된 리조트다. 롱비치를 따라 바로 바닷가에 위치한 리젠트 푸꾸옥이 올여름 고객의 경험을 보완할 여러 가지 독점 특권을 통해 진주섬에서 큐레이팅된 휴가를 선보인다.

호화로운 가족 안식처

기교 있게 디자인된 리젠트 푸꾸옥의 풀빌라는 가족이 완전한 편안함과 프라이버시 속에서 함께 쉴 수 있는 개인적인 안식처를 제공한다. 1~7개의 침실, 오픈 플랜식 실내외 생활 공간, 반짝이는 25~123㎡ 넓이의 개인 수영장, 태국만 또는 열대 정원이 내려다보이는 환상적인 풍경을 선보이는 이곳은 긴장을 풀고 활력을 되찾으며 에너지를 다시 채우는 데 필요한 모든 것을 고객에게 제공한다.

아이들의 활동에 영감을 불어넣기

리젠트 푸꾸옥 오아시스는 개인 편의시설 외에 아동용 수영장을 포함한 다섯 개의 수영장을 통해 수영과 물장난을 즐길 무한한 기회를 제공한다. 아이들은 롱비치에서 정기적으로 진행되는 보물찾기, 모래성 짓기 대회, 물총놀이 등을 즐길 수 있다. 부모들은 키즈 클럽에서 전문 훈련을 받은 팀의 전문적인 손길에 자녀를 맡길 수 있다. 키즈 클럽에서는 재미있고 교육적인 활동을 진행한다. 리젠트 푸꾸옥에서 제공하는 키즈 활동에 관한 추가 정보는 여기[https://appless.app/XP39OF/CNMA6U/categories/69411 ]에서 확인할 수 있다.



The resort’s kids’ club is a haven of fun with plenty of entertaining and inspiring activities for children