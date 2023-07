블랙핑크 리사, 'MONEY' 스포티파이 8억 스트리밍 돌파…'역대 K팝 女신기록'

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]걸그룹 블랙핑크 멤버 리사가 K팝 여성 아티스트의 스포티파이 8억 스트리밍 최단 신기록을 수립하면서 뜨거운 상승세를 이어갔다.

6월 30일(한국 시각) 스포티파이 기록에 의하면 리사의 솔로 데뷔곡 '머니(MONEY)'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 8억 스트리밍을 돌파했다.

2021년 9월 10일 공개된 지 약 657일 만에 이같은 기록을 작성한 것. 리사의 이런 기록은 같은 스트리밍 횟수에 도달한 K팝 여성 아티스트 음원 중 최단기간이다. 종전 최단 기록은 블랙핑크의 'How You Like That(1079일)'였다. 특히 블랙핑크 리사는 스포티파이 8억 스트리밍 돌파 최초이자 유일하게 K팝 솔로 아티스트다.

리사는 현재 스포티파이에서 2개의 주요 K팝 솔로 가수 기록을 보유하고 있다. 리사는 'MONEY'로 가장 많이 스트리밍된 솔로곡을 기록했고 'LALISA'로 가장 많이 스트리밍된 솔로 앨범 기록을 갖고 있다.

이외에도 리사의 스포티파이 공식 계정은 월간 청취자수 1332만 기록했다. 리사는 스포티파이에서 가장 많이 듣는 K팝 솔로 가수로 존재감을 드러내고 있다.

블랙핑크 리사의 스포티파이 월간 청취자수는 현재 전체 K팝 여성 아티스트 중 4번째로 많고, 전체 K팝 솔로 아티스트 중에서도 1번째로 많다.

특히 주목할 점은 앞서 지난 2021년 리사의 스포티파이 계정은 월간 청취자 수 2862만 6697을 달성하며 중 전체 K팝 솔로 아티스트 최다 월간 청취자 수 1위를 기록했다는 점이다.

리사는 스포티파이에서 월간청취자 2000만명을 돌파한 최초의 K팝 솔로 아티스트가 됐고, 월간청취자 2800만명을 돌파한 최초이자 현재까지 유일한 K팝 솔로 아티스트의 기록을 갖게 됐다.

지난 5월 리사는 2개 기네스 세계 신기록을 추가했다. 솔로 앨범 'LALISA'는 '스포티파이 10억 스트리밍을 돌파한 최초의 K팝 아티스트 솔로 앨범'으로 영국 기네스 월드 레코드(Guinness World Records)에 공식 등재됐다. 리사는 앨범 타이틀 곡 'LALISA'와 수록곡 'MONEY' 단 2곡으로 이번 성취를 써냈다.

뿐만 아니라 2022년 10월 26일 달성했던 'K팝 여성 솔로 최단 기간 스포티파이 10억 스트리밍' 신기록도 추가로 공인됐다. 기네스는 "스포티파이에서 스트리밍할 수 있는 리사의 노래는 단 3개 뿐"이라고 밝혔다.

