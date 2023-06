화웨이, 4개 영역에서 더 나은 5G 옹호

-- 디지털 이익의 완전한 수확 도모

(상하이 2023년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이 수석 부사장 겸 캐리어 BG 사장인 리 펑(Li Peng)은 MWC 상하이 2023의 기조연설에서 새로운 가치를 창출하고 디지털 이익을 실현하기 위해 5G의 추가 혁신을 촉구했다. 그는 소비자 및 산업 시장 모두에서 증가하는 디지털 요구 사항을 충족하기 위해서는 업계가 힘을 모아 혁신해야 한다고 강조했다.

리 사장은 '5G를 통한 새로운 가치 창출로 디지털 이익 실현(Creating New Value with 5G to Unleash Digital Dividends)'이라는 주제로 연설을 통해 5G가 어떻게 디지털 산업의 발전을 선도하고 모든 산업의 디지털화를 가능하게 하는지에 대해 논의했다.

리 사장은 "지금이 바로 미래이며, 사람과 가정, 기업, 그리고 차량에 대한 새로운 비즈니스 시나리오는 새로운 경험을 제공하고 있다"며 "이로 인해 네트워크 기능에 대한 요구 사항이 높아지고 있다"고 말했다. 이어 "10Gbps 다운링크, 1Gbps 업링크 및 1천억 대의 IoT 연결과 같은 향상된 네트워크 기능은 5.5G에서 통신 사업자를 위한 방대한 시장 공간을 창출하고 있다"고 부연했다.



Li Peng speaks at MWC Shanghai 2023

사람들을 연결: 새로운 경험에 대한 수요로 트래픽 이익 촉진

현재 전 세계 5G 사용자는 12억 명 이상에 달한다. 리 사장은 "궁극적인 경험을 추구하는 많은 수의 사용자가 혁신적인 콘텐츠와 애플리케이션 개발은 물론, 10Gbps의 경험을 제공할 수 있는 5G 네트워크 구축을 선도하고 있다"고 설명했다.

화웨이는 이러한 애플리케이션과 콘텐츠로 인해 트래픽이 10배 급증할 것이라고 예측하고 있다. 예를 들어 육안으로 볼 수 있는 3D 콘텐츠로 인해 발생하는 트래픽은 2D 비디오에 비해 3배에서 10배까지 증가하게 된다. 뉴콜링(New Calling) 사용자는 주당 1GB 이상의 데이터를 생성할 수 있으며, 클라우드 전화 사용자는 하루에 1GB 이상의 데이터를 생성할 수 있다.

5G 스펙트럼은 궁극적인 사용자 경험을 달성하는 데에도 중요하다. 리 사장은 "업계는 6GHz 및 mmWave 대역뿐만 아니라 5G New Radio를 위한 100GHz 이하 스펙트럼을 포함한 새로운 주파수 대역에 대한 액세스가 필요하다"고 말했다.

화웨이는 이미 여러 통신 사업자와 협력해 6GHz 대역에 대한 기술 검증을 수행했다. 현장 테스트는 6GHz 대역에서 10Gbps 다운링크를 달성할 수 있을 뿐만 아니라, 단일 사이트에 대해 C 대역과 공동 커버리지를 달성할 수 있음을 입증했다.

홈 연결: 스마트 라이프로부터의 이익을 위한 거대한 기회

소비자 시장에서 새로운 경험에 대한 수요가 급증함에 따라, 육안 3D, 스마트 홈 관리, 주택 전체 인텔리전스와 같은 혁신적인 형태의 콘텐츠 및 애플리케이션이 붐을 이루고 있다. 이로 인해 통신 사업자는 전용선처럼 10Gbps의 대역폭을 제공하는 홈 네트워크를 업그레이드하고 있다.

리 사장은 "화웨이는 초고속 연결을 위한 FWA Pro, 비용 효율적인 연결을 위한 FWA Lite, 그리고 매우 안정적인 연결을 위한 FWA Biz를 포함한 5G FWA Square 솔루션을 출시했다"고 말했다. 이들 세 가지 솔루션은 통신 사업자가 다양한 시나리오에서 사용자의 요구를 더 잘 충족하고, 5G FWA 시장을 확장하는 데 도움이 될 수 있다.

산업과 기계의 연결: 1조 위안 규모의 시장

4년 전에 5G 상용화가 시작된 이후, 전 세계적으로 1만7천 개 이상의 5G 전용 네트워크가 구축됐다. 이러한 네트워크는 제조, 항만, 광업, 석유 및 가스, 의료 산업의 얼리 어답터에게 분명한 경제적 이익을 제공하며, 많은 산업에서 디지털화를 촉진하고 있다.

산업 디지털화가 보편화됨에 따라 더 많은 기업이 디지털 기술을 생산 공정에 통합하고 있다. 이에 따라, 5G가 제공할 수 있는 고급 네트워크 기능에 대한 수요가 높아질 전망이다.

화웨이는 파트너와 함께 고객이 업계 최초로 5.5G 기반의 유연한 생산 라인을 개발하도록 지원했다. 이 프로젝트는 5.5G 결정론적 네트워크가 매우 높은 안정성을 보장하고, 높은 동시 실행 환경에서 대기 시간을 4밀리초로 단축했음을 입증했다.



Li Peng calls for joint effort on 5.5G research

차량 연결: 통신 사업자를 위한 새로운 길

또한 리 사장은 연설에서 자율주행차의 대중적인 주제에 대해서도 언급했다. 커넥티드 차량과 차량 인터넷(IoV) 분야에서 지속적인 발전이 이뤄지고 있으며, ICT 서비스는 지능형 커넥티드 카, V2X(Vehicle to Everything), 그리고 커넥티드 인텔리전스에 필수다.

5.5G는 자동차가 주변 환경을 훨씬 더 선명하게 감지할 수 있도록 지원한다. 고급 감지 기능을 갖춘 IoV는 지능형 신호등 시스템, 비가 오거나 안개가 짙은 날의 내비게이션, 시야 밖 감지 등에 필요한 핵심 구성 요소다. 레벨 4 자율주행차는 2025년에 상용 시장에 출시될 것으로 예상되며, 이를 위해서는 엄청난 양의 컴퓨팅 성능과 강력한 네트워크가 요구된다.

자율주행차는 매일 수백 테라바이트의 데이터를 생성한다. AI 모델 교육 및 알고리즘 업데이트를 지원하기 위해서는 약 1테라바이트의 데이터를 클라우드에 업로드해야 한다.

리 사장은 "화웨이는 클라우드 컴퓨팅 성능과 지능형 실시간 컴퓨팅에 대한 이와 같은 엄청난 수요를 지원하기 위해 업계와의 파트너십을 강화할 것"이라며 "연결 및 컴퓨팅 시장은 통신 사업자에게 유망한 성장 분야가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

MWC 상하이 2023이 이달 28~30일에 중국 상하이에서 진행 중이다. 화웨이는 상하이 신국제박람회장(Shanghai New International Expo Center, SNIEC) 홀 N1의 E10 및 E50 스탠드에서 제품과 솔루션을 선보이고 있다. 화웨이는 글로벌 사업자, 업계 전문가 및 오피니언 리더와 함께 5G 번영 가속화, 5.5G 시대로의 도약, 지능형 디지털 전환과 같은 주제를 깊이 탐색하고 있다. 5.5G는 사람 인터넷(IoP), 사물 인터넷(IoT), 차량 인터넷(IoV)과 같은 분야에서 새로운 비즈니스 가치를 창출하며 지능형 세계로 나아가는 수많은 산업을 지원한다. 더 자세한 내용은 웹사이트 https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023에서 확인할 수 있다.