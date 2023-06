Xinhua Silk Road "산시, 공급 측면의 혁신 힘입어 문화관광 급성장"

(베이징 2023년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 26일부터 28일까지 3일간 중국 북부 산시성 다퉁에서 제9회 산시성 관광발전 콘퍼런스(Shanxi Tourism Development Conference)가 개최됐다. 이번 행사에서는 고대 도시가 문화관광 부문을 활성화하기 위해 어떤 혁신을 이뤘는지 집중적으로 조명했다.



Photo shows the opening ceremony of the 9th Shanxi Tourism Development Conference.