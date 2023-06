CHINT, 한국에 신규 사무소 설립

-- 아시아태평양 지역에서의 신속한 확장 계획의 일환으로 스마트 에너지 및 지속가능성 전문성의 확장 도모

-- 한국 신규 사무소에는 파트너, 이해관계자 및 고객이 스마트 에너지 솔루션을 재구상할 수 있도록 협업을 염두에 두고 구축된 CHINT 체험 센터 포함

(서울, 대한민국 2023년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 스마트 에너지 솔루션 분야의 글로벌 선두주자인 CHINT가 이달 25일 공식적으로 스마트 에너지 및 지속가능성 서비스를 한국으로 확장했다. 신규 사무소는 전문성을 갖춘 업계 최고의 과학자, 엔지니어 및 전문가로 구성된 전담팀이 운영을 맡아 한국 시장에 서비스를 제공하고, 지속가능한 솔루션으로의 에너지 및 자원 전환 여정에서 기업을 지원할 전망이다.

글로벌 엔드 투 엔드 솔루션 제공업체인 CHINT는 미국, 유럽, 서아시아 및 아프리카, 아시아태평양(APAC) 지역의 조직이 현실적이고 우수한 품질의 맞춤형 제품과 서비스를 통해 성공할 수 있도록 Power-to-Plug 지원을 제공한다. 지난 3년간 CHINT는 APAC 전역에서 서비스를 빠르게 확장했다. 2022년 CHINT는 싱가포르, 말레이시아, 필리핀에 사무소를 설립했는데, 특히 싱가포르 사무소는 아시아태평양 본사 역할을 하고 있으며, CHINT 아시아태평양혁신연구소(CHINT Asia Pacific Innovation Lab)와 함께 위치한다.

한국은 이 지역에서 CHINT APAC의 거점으로서 가장 최근에 추가된 국가다. 이번 한국 사무소의 설립은 고객의 생산 효율성을 높이는 동시에 비즈니스 및 환경 목표를 달성하기 위해 고객과 지속해서 협력하겠다는 CHINT의 약속을 보여주는 또 하나의 이정표다. CHINT는 재생에너지, 에너지 스토리지 시스템(ESS), 전기차(EV) 및 송배전(T&D)과 같은 핵심 사업 부문에서 현지 시장을 지원한다.

한국 사무소는 충전 시설 구축에 필요한 제품 및 서비스부터 고객 서비스 및 스마트 에너지 관리 솔루션에 이르는 EV 충전 솔루션과 저전압 배전 시스템, 디지털 변전소 솔루션, ESS 기술 등 차세대 기술을 기반으로 구축된 솔루션을 갖춘 CHINT 체험센터(Experience Center)를 포함한다. 특별 목적으로 구축된 이 센터를 통해, CHINT의 파트너와 이해관계자 및 고객은 전시된 솔루션에서 영감을 얻고 혁신을 재구상함으로써 기업이 당면한 과제에 대한 솔루션을 찾을 수 있다. 체험센터는 고객이 이 지역에서 새로운 혁신을 주도할 연구 및 개발 경험을 발견할 수 있는 협업을 염두에 두고 구축됐다.

CHINT 한국 사무소 개소식은 CHINT Global, 아시아태평양 담당 차장인 Lisa Wu와 IEC 앰배서더(2018-2021)이자 CHINT Global and Sunlight Electrical 아시아태평양 기술 이사 Er. Lim Say Leong이 공동으로 주재했다. 이 행사에는 국제적으로 저명한 여러 권위자들이 참석했다.



CHINT 한국 사무소 개소식 - 왼쪽에서 오른쪽으로: Ms Lin Ying Hua, Director, Astronergy Solar Korea, Er. Lim Say Leong, IEC Ambassador (2018-2021) and Technical Director of Asia Pacific, CHINT Global and Sunlight Electrical, Ms. Lisa Wu, Deputy General Manager, Asia Pacific, CHINT Global, Mr Kim Hana, Deputy Country Director, CHINT Electric Korea, Mr Bruce Li, Country Director, CHINT Electric Korea, and Ms Li Bao Ying, Purchasing Manager, Astronergy Solar Korea.