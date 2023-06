[영상] ‘K팝’ 뮤직비디오인줄…이게 독일 마트 광고(?)

[카우플란트 유튜브]

[헤럴드경제=문영규 기자] 독일의 대형 마트 체인 ‘카우플란트’가 K팝 뮤직비디오의 콘셉트를 차용해 만든 광고를 발표해 화제가 되고 있다.

30일 카우플란트 유튜브 채널에 지난 15일 올라온 ‘K를 조심해!’(Watch out for the K!)라는 제목의 광고 영상의 조회수는 213만6982회를 기록하고 있다. 보름 만에 200만을 돌파할 정도로 조회수가 급상승하고 있다.

‘폭탄세일 가자’, ‘어머나’, ‘쏠게! 줄세워봐!’, ‘내 뒤로 줄을 서봐’, ‘모든게 화려하기만해’, ‘나 처럼 해봐’ 등 한국어를 채용해 가사를 구성했다.

멜로디 등 중독성 있는 음악과 K팝의 잘 짜여진 독특한 안무 등도 잘 반영했으며 데뷔를 앞둔 걸그룹 JX가 노래를 불렀다.

틱톡에서는 조회수가 1130만회를 넘어섰다.

카우플란트는 독일 등 유럽 8개국에 약 1500개 매장을 운영하고 있는 대형 마트 체인으로 K팝을 마케팅에 활용하며 대중 광고에도 K팝이 적극 활용되는 사례를 보여주고 있다.

K팝의 영향력이 유럽에서도 확대되는 가운데 최근 독일에서는 K팝 댄스 교습 학원이 인기를 끄는 등 문화 전반에 확산되고 있는 것으로 전해졌다.

영상을 본 누리꾼들은 “카우프랜드가 확실히 더 많은 K팝 팬들을 끌어들일 것”, “창의적인 광고다”, “좋은 아이디어다” 등의 반응과 함께 “내가 독일 마트 광고를 검색해서 보러오다니”, “엄청 익숙한 무언가를 느꼈다. 뜬금 잘만들었다”는 한국인들의 반응도 올라왔다.

