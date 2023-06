HONOR, 스마트폰의 미래 재구상

-- HONOR, MWC 상하이에서 곧 출시 예정인 플래그십 폴더블 스마트폰 HONOR Magic V2의 출시행사 날짜 공개

(상하이 2023년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 세계적인 기술 브랜드 HONOR가 자사의 다음 플래그십 폴더블 스마트폰인 HONOR Magic V2의 출시행사 일정을 공개했다. HONOR Device Co., Ltd.의 CEO George Zhao는 '스마트폰의 다음 행보(What's Next for Smartphones)'라는 MWC 상하이 기조 세션과 GSMA, Ltd.의 CEO John Hoffman이 개최한 CEO 기술 대담에서 인공 지능(AI), 5G 및 스마트폰 혁신을 도모하는 데 있어 인간 중심 포커스가 수행하는 역할에 관한 핵심적인 통찰을 공유하고, 7월 12일 베이징에서 출시되는 HONOR Magic V2의 출시 날짜를 공개했다.



George Zhao, CEO of HONOR Device Co., Ltd., on keynote speech



John Hoffman, CEO of GSMA, Ltd., and George Zhao at CEO Tech Talk

혁신의 한계에 도전하는 확고한 집념

HONOR는 기술 산업과 시장이 경제가 아닌 기술 주기에 따라 움직인다고 믿고 있다. HONOR Device Co. Ltd.의 CEO George Zhao는 "스마트폰은 컴퓨팅 시스템, 통신 기술, 디스플레이 기술 및 AI 플랫폼이 궁극적으로 결합된 형태"라며 "이는 다양한 다른 장치와 신기술을 통합함으로써 경계를 무너뜨리는 것"이라고 말한다. 그는 "새로운 AI와 통신 기술이 새로운 스마트폰 혁신 흐름을 촉진하며, 실질적으로 무한한 탐색 가능성을 만들고 있다"며 "자사의 책임은 이러한 기회를 수용하고, 스마트폰으로 가능한 일의 한계에 계속 도전하는 것"이라고 강조했다.

인간 중심 기술의 발전 주도

Zhao CEO는 발표 중에 청중에게 AI와 5G 기술이 선사하는 엄청난 가능성을 상상해볼 것을 권하면서, 장치 AI, 통신, 디스플레이, 배터리 수명 및 장치 휴대성 측면에서 HONOR가 이룬 핵심 발전을 소개했다. HONOR는 다양한 이용 시나리오에 AI를 적용함으로써 AI 혁신의 가능성을 지속해서 수용하며, 스마트폰과 다른 장치에서 인간 중심 기술의 발전을 주도하기 위해 장치에서 대형 언어 모델(Large Language Model, LLM)을 이용하는 가능성을 탐색하고 있다.

Zhao CEO는 지난 50년 동안 통신 기술이 1G에서 5G로 진화한 방식과 5G가 물리적 세계와 디지털 세계 사이의 경계선을 허무는 방식을 인정하며, HONOR가 더욱 원활한 사용자 경험을 제공하기 위해 정보통신 역량을 꾸준히 최적화하는 방식을 소개했다. HONOR는 소프트웨어와 하드웨어를 통합하고, 무선 네트워크, 와이파이 및 블루투스 연결성을 개선함으로써 지하, 쇼핑몰, 엘리베이터 및 지하철 등 신호 품질이 좋지 않은 환경에서 장치 성능을 완전히 최적화하고, 모두를 위한 더욱 원만한 경험을 촉진한다. 또한 HONOR는 사용자가 극단적인 조건에서도 연결이 가능하고 안전한 상태를 유지할 수 있도록 위성 활용을 탐색할 예정이다.

디지털 콘텐츠와 플랫폼의 접근성이 점점 높아짐에 따라, HONOR는 진화하는 사용자 행동과 맥락을 같이하는 인간 중심적인 디스플레이 기술 개발에 더욱 초점을 맞출 필요성을 느끼고 있다. Zhao CEO는 사용자 건강에 대한 HONOR의 약속을 강조하며, HONOR는 자연 세계를 보는 것만큼이나 편안하고 몰입적인 디스플레이 시청 경험을 만들고자 한다고 설명했다. HONOR는 24시간 내내 사용자의 시력을 보호하고자 Flicker-free PWM Dimming과 Circadian Night 디스플레이를 포함해 다양한 시력 보호 기능을 도입했다.

신소재와 폼팩터를 통해 소형 디자인과 강력한 성능 간에 균형 조율

HONOR는 연결성과 디스플레이 외에도 소형 디자인과 강력한 성능 간의 균형을 둘러싼 소비자의 우려도 파악하고 있다. 인간 중심 혁신을 제공하는 데 전념하는 HONOR는 신소재와 폼팩터를 꾸준히 탐색하면서, 초경량 티타늄 경첩과 실리콘-탄소 배터리를 개발했다.

이번 행사에서 HONOR는 혁신과 변화를 위해 글로벌 협력을 도모하고자 하는 회사의 의지도 드러냈다. Zhao CEO는 업계 관계자들에게 소비자를 위해 새롭고 흥미진진한 경험을 만들기 위해 혁신의 힘을 이용할 것을 독려했다. Zhao CEO는 출시를 앞둔 HONOR의 획기적인 플래그십 폴더블 장치인 HONOR Magic V2를 깜짝 공개하는 것으로 기조 세션을 마무리했다. 7월 12일 베이징에서 출시되는 HONOR Magic V2는 폴더블 스마트폰 기술의 새로운 기준을 세울 것으로 기대된다.

HONOR 소개

HONOR는 세계 굴지의 스마트 기기 공급업체다. HONOR는 강력한 제품과 서비스를 통해 상징적인 글로벌 기술 브랜드가 되고, 모두를 위한 새로운 지능형 세상을 구축하기 위해 노력하고 있다. HONOR는 연구개발에 대한 확고한 집중을 바탕으로, 전 세계 사람들이 더 많은 것을 성취하고, 더 많은 일을 할 수 있는 자유를 부여할 기술 개발에 전념하고 있다. 모두의 예산에 들어맞는 다양한 고품질 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 웨어러블 제품을 제공하는 HONOR는 혁신적이고 믿을 수 있는 프리미엄 제품 포트폴리오를 통해 사람들이 자신의 능력을 더욱 잘 발휘할 수 있도록 지원한다.

자세한 내용은 HONOR 온라인 www.hihonor.com을 방문하거나 이메일 newsroom@hihonor.com으로 문의한다.

