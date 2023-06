BTS 슈가·제이홉·지민, 美 매체 ‘2023년 상반기 최고의 노래·앨범’ 선정

제이홉 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들이 해외 유수의 매체가 선정한 ‘올해 상반기 최고의 노래와 앨범’에 줄줄이 이름을 올렸다.

미국 매체 컴플렉스(Complex)는 지난 13일(이하 현지시간) ‘2023 상반기 최고의 노래(Best Songs Of 2023)’ 30곡 중 하나로 제이홉의 ‘온 더 스트르리드(on the street) (with J. cole)’를 꼽으며 “재능 있는 두 예술가인 한국의 팝 스타 제이홉과 랩 레전드 제이콜은 이 노래에서 문화의 차이를 잇는 뛰어난 스토리텔링 능력을 사용했다”라고 평했다.

슈가는 활동명 ‘어거스트 디(Agust D)’로 발표한 솔로 앨범 ‘디-대이(D-DAY)’의 타이틀곡 ‘해금’으로 최근 LA타임스가 발표한 ‘2023년 상반기 베스트 송 40(The 40 best songs of 2023 so far)’에 이름을 올렸다. LA타임스는 “‘해금’은 여러 제약에 얽매여 살아가는 청년 세대와 인터넷 문화를 향해 중의적인 화두를 던지는 곡”이라고 소개했다.

방탄소년단 슈가 북미 투어 [빅히트뮤직 제공]

미국의 음악 매거진 롤링스톤과 컨시퀀스 오브 뮤직도 최근 ‘2023년 상반기 베스트 앨범(The Best Albums of 2023 So Far)’ 가운데 하나로 슈가의 ‘D-데이’를 꼽았다. 롤링스톤은 “‘D-데이’는 가사로, 음악으로 자유의 개념을 탐구하는 10개의 트랙으로 구성됐다”라고 평했으며, 컨시퀀스 오브 뮤직은 “‘D-데이’는 슈가가 ‘어거스트 디’로 낸 세 번째 작품인 동시에 그의 첫 번째 장편 프로젝트이자, 가장 완결성 있는 작품”이라고 전했다.

롤링스톤은 ‘2023년 상반기 베스트 앨범’과 ‘베스트 송(The Best Songs of 2023 So Far)’ 가운데 하나로 지민의 첫 솔로 앨범 ‘페이스’와 타이틀곡 ‘라이크크레이지(Like Crazy)’를 각각 선정했다. 롤링스톤은 “전 세계적으로 스포트라이트를 받아 온 10년 이상의 시간 동안 일군 이미지를 지민은 기꺼이 향유하려는 것 같다”라며 “지민은 종종 방탄소년단 멤버 중 음악적으로 클래식 알앤비(R&B)에 가장 가까운 멤버처럼 보였다. 차트 1위를 차지한, 사랑에 속 태우는 이 싱글은 꿈 같은 느낌을 주는 동시에, 번드르르하기도 하고, 혼이 담긴 느낌도 준다”라고 설명했다.

빌보드는 22일 ‘스태프가 선정한 2023 상반기 베스트 송 50곡(The 50 Best Songs of 2023 So Far: Staff Picks)’에 ‘페이스’의 타이틀곡 ‘라이크 크레이지’를 포함시키면서 “적어도 지민이 차트를 강타하기 전까지는, 미국에서 K-팝 현상은 그룹이 주류를 형성해 왔다. 방탄소년단 멤버인 지민은 번드르르하면서도 멜로디 넘치는 댄스 팝 곡으로 한국 솔로 가수 최초의 빌보드 ‘핫 100’ 1위라는 역사를 썼다”라고 극찬했다.

shee@heraldcorp.com