Ascend, 2022년 지속 가능성 보고서에서 2030년 비전 진행 상황을 강조

휴스턴, 2023년 6월 23일 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials는 회사의 지속 가능성 전략의 세 가지 구성 요소를 포괄하는 9가지 목표 세트인 2030년 비전에 대해 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 2022년 지속 가능성 보고서 , 모두를 위한 발전에 진행 상황을 게시했습니다.

Ascend's 2030 Vision is a set of nine sustainability targets the company intends to achieve by the beginning of the next decade. The 2030 Vision is updated in the company's annual sustainability report.