Sinopec, '청정 지열, 녹색 지구' 주제로 2023년 세계지열회의 개최

(베이징 2023년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, 'Sinopec')이 9월 15일부터 17일까지 중국 베이징에서 제7회 세계지열회의(World Geothermal Congress, WGC 2023)를 개최한다. '지열 올림픽(Olympics of Geothermal)'으로도 알려진 이 국제회의를 중국에서 개최하는 것은 이번이 처음이다. 이번 WGC 2023은 '청정 지열, 녹색 지구(Clean Geothermal, Green Earth)'라는 주제로 진행된다.



Clean Geothermal, Green Earth: Sinopec to Host World Geothermal Congress 2023 by Sept 15th to 17th in Beijing.