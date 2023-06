"영화같은 다채로운 음악"…'해리빅버튼', 정규3집 '빅 피쉬' 발매

해리빅버튼 정규3집 '빅피쉬' 커버. [하드보일드뮤직 제공]

[헤럴드경제=채상우 기자] 록밴드 해리빅버튼이 정규3집 '빅피쉬(Big Fish)'를 오는 7월10일 발매한다.

해리빅버튼의 정규3집은 지난 2020년 6월 시즌1을 시작으로 팬데믹이라는 긴 터널을 지나오면서 만들어진 시즌2까지 총 10곡으로 구성되며, 각각의 트랙은 총 10편의 영화에서 영감을 받아 만들어졌다.

정규3집은 5곡으로 구성된 시즌1 '더티해리 Dirty Harry'에 이어 후속 시즌인 시즌2에는 '델마와 루이스 Thelma & Louise', '혹성탈출 Planet of the Apes', '오직 사랑하는 이들만이 살아남는다 Only Lovers Left Alive', '티탄 Titane' 그리고 타이틀곡인 '빅피쉬 Big Fish'까지 총10곡이 수록되며, 각각의 트랙은 영화만큼이나 다채로운 음악적 색채를 보여줄 예정이다.

해리빅버튼은 7월15일 오후5시 홍대 롤링홀에서 발매기념 단독콘서트(게스트 : 썬더스)를 가질 예정이다. 현재 멜론 티켓을 통해 예매를 할 수 있다. 또한 단독 공연 이후에는 앨범 발매를 기념하여 전국 투어도 준비하고 있다.

리더인 이성수는 “앨범 발매가 예상보다 오래 미뤄지면서 초조하기도 답답하기도 했지만, 오히려 팬더믹이라는 긴 터널을 지나오면서 더 깊은 생각 그리고 더 다양한 이야기와 감성을 신곡에 담아 낼 수 있었다"고 이번 앨범 제작에 대한 감회를 전했다.

해리빅버튼의 정규3집 '빅피쉬(Big Fish)'는 미러볼뮤직을 통해 유통되어 오는 7월10일부터 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있으며, 예스24, 알라딘, 교보문고 등 각종 음반 판매사이트를 통해 CD로도 만나볼 수 있다.

