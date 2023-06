"The Messi Experience": 리오넬 메시의 경력에서 영감을 받은 쌍방향 멀티미디어 경험을 전 세계에 선사

마이애미, 2023년 6월 21일 /PRNewswire/ -- 몰입형 여정을 선사하는 'The Messi Experience, 꿈은 이루어진다'는 2024년 초에 공개될 예정입니다. 그런 다음 향후 몇 년 동안 전 세계의 모든 대륙에 계속 소개할 것입니다. 미국에 본사를 둔 유명한 대규모 이벤트 제작사인 Primo Entertainment와 몬트리올에 본사를 둔 국제 멀티미디어 엔터테인먼트 스튜디오인 Moment Factory가 연출하고 공동 제작할 것입니다.

The Messi Experience는 전설의 삶을 통해 손님을 독특한 여정으로 안내하고 방문객을 게임으로 초대하는 혁신적인 쌍방향 멀티미디어 경험입니다! 어린 시절의 꿈과 기록적인 업적으로 가득 찬 세상에 들어서면 손님들은 전설적인 남자를 경험하고 그에 대해 알게 될 것입니다. 실시간으로 점수가 업데이트되는 디지털 구기 활동, 메시와 함께하는 개인의 가상 참여 활동은 완전한 몰입형 경험을 위한 활동의 일부가 될 것입니다.

팬들은 경기장을 빛낸 가장 훌륭한 선수의 예술적 기교를 자신의 것으로 만들면서 다양한 물리적 및 디지털 에너지를 느낄 것입니다. 메시의 고향인 로사리오에서 보낸 어린 시절부터 바르셀로나 입성과 바르셀로나에서의 경력, 아르헨티나 선수로 차지한 2022년 월드컵 우승까지 이 스펙타클한 시청각 경험을 통해 전설이 된 소년의 감동적인 여정을 안내할 것입니다. 방문객들은 이 경험을 통해 영감을 받고, 힘을 얻고, 행복한 기분을 느끼게 될 것입니다.

"팬들이 경기장 안팎에서 제 여정에 더 가까이 다가갈 수 있는 이 프로젝트에 참여하게 되어 매우 기쁩니다. 제 경력 전반에 걸쳐 저는 항상 축구에 대한 열정을 통해 영감을 주고 사람들을 이어주기 위해 노력했습니다. 이 경험을 통해 가장 기억에 남는 순간을 다시 체험하고 제가 지나온 길을 겪으면서 느꼈던 감정을 느낄 수 있는 특별한 기회를 제공할 것입니다"라고 리오넬 메시가 말했습니다.

"이 놀라운 리오넬 메시의 경험을 선보이게 되어 기쁘고 자랑스럽습니다. 메시는 모든 세대를 위한 고유한 본보기이며 많은 어려움과 사소한 어려움을 모두 극복하는 방법을 보여줍니다. 우리는 이 경험을 모든 대륙에 선보일 예정입니다. 75분 동안 모두가 영감, 감동, 엔터테인먼트 및 재미를 즐길 수 있을 것입니다"라고 Primo Entertainment의 공동 창립자인 Andres Naftali와 David Rosenfeld가 말했습니다.

"Moment Factory에서 우리는 다양한 프로젝트를 통해 사람들을 하나로 모으고 집단의 경이로움과 연결감을 고취시키는 것을 목표로 합니다. 이 경험을 통해 몰입형 스토리텔링과 상호 작용 기술을 결합하여 관객과 메시라는 전설의 특별한 만남을 추진하게 되어 영광입니다" 라고 Moment Factory 공동 창립자 겸 총괄 크리에이티브 디렉터인 Sakchin Bessette가 말했습니다.

이 체험에 등록하고 자세한 정보를 알아보려면 www.themessieexperience.com 또는 Instagram( @themessiexperience )을 방문하십시오.

Primo Entertainment는 미국과 라틴 아메리카에 있는 엔터테인먼트 업계의 선두 주자로, 세계에서 가장 인지도 높은 형식 및 전시회를 개최할 뿐만 아니라 가장 중요한 아티스트들과 작업을 진행합니다. 마이애미에 본사를 둔 Primo는 중남미에 다른 지사를 두고 있습니다. 처음부터 Primo는 저스틴 비버, 아리아나 그란데, 엔리케 이글레시아스 및 태양의 서커스와 같은 가장 중요한 국제 음악 아티스트들과 함께 작업했습니다. 또한, Primo는 비욘드 반 고흐(Beyond Van Gogh), 비욘드 모네(Beyond Monet), 프리다 칼로 - 아이콘의 삶(Frida Kahlo the Life of an Icon) 및 스페이스 어드벤처(Space Adventure)와 같은 국제 전시회를 제작하고 홍보했습니다. 자세한 내용은 www.primo-entertainment.com, @primo.entertainment 를 참조하십시오

Moment Factory는 인간 관계에 영감을 주고 우리 주변의 세상을 변화시키는 혁신적인 멀티미디어 경험을 창출하는 데 전념하는 종합 스튜디오입니다. 우리 팀은 동영상, 조명, 건축, 음향 및 특수 효과에 대한 전문 지식을 결합하여 놀라운 경험을 선사합니다. 몬트리올에 본사를 둔 이 스튜디오는 파리, 도쿄, 뉴욕, 싱가포르에도 다른 지사를 두고 있습니다. Moment Factory는 2001년에 설립된 이후 Lumina Night Walk 및 AURA 시리즈를 포함하여 전 세계적으로 500건이 넘는 고유한 프로젝트를 제작했습니다. 유명한 예술가, 브랜드, 박물관, 테마파크 및 도시와 협력하여 우리의 작품은 전 세계에 퍼져 있으며, NBA, 창이 공항, 디즈니, 소니, 보스턴 과학 박물관, 유니버설 스튜디오, AT&T, 랭스 대성당 및 빌리 아일리시와 같은 고객이 포함되어 있습니다. momentfactory.com, @momentfactory



