BTS, 완전체 신곡 ‘테이크 투’ 美 빌보드 ‘핫100’ 48위·‘글로벌 200’ 7번째 1위

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 데뷔 10주년을 맞아 선보인 완전체 신곡 ‘테이크 투’(Take Two)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트에 올랐다.

21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 ‘테이크 투’는 ‘핫 100’ 48위와 ‘글로벌 200’, ‘글로벌’(미국 제외) 차트 1위에 올랐다.

방탄소년단이 ‘글로벌 200’에서 1위에 오른 것은 ‘다이너마이트’(Dynamite), ‘새비지 러브’(Savage Love), ‘라이프 고스 온’(Life Goes On), ‘버터’(Butter), ‘퍼미션 투 댄스’(Permission To Dance), ‘마이 유니버스’(My Universe)에 이어 일곱 번째다.

빌보드에 따르면 방탄소년단은 지난 2020년 ‘글로벌 200’ 차트가 신설된 이래, 해마다 신곡으로 이 차트 1위에 오른 최초의 가수로 올라있다.

두 번째 챕터라는 뜻의 ‘테이크 투’는 방탄소년단이 걸어갈 두 번째 길이자 지금까지 모든 순간을 함께한 팬들에 대한 감사, 앞으로도 함께 걸어나가자는 약속을 담은 노래다.

방탄소년단은 이 곡을 통해 지난 10년간 팬과 함께 걸어온 날들을 되새기고, 앞으로 함께 걸어갈 날들을 그리며 아미를 향한 애틋한 마음을 전한다. 슈가가 프로듀싱 했고, RM과 제이홉이 각각 곡 작업에 참여해 완성됐다. 특히 방탄소년단의 감미로운 보컬과 지금까지의 여정을 섬세하게 표현한 랩, 포근한 분위기의 어쿠스틱 사운드가 완벽한 조화를 이룬다.

빌보드는 “이 곡은 9∼15일 전 세계에서 스트리밍 6020만회, 다운로드 6만4000회를 각각 기록했다”고 밝혔다.

