Xinhua Silk Road "항저우 아시안게임 성화, 량주문화 유적에서 채화"

(베이징 2023년 6월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 15일, 중국 동부 저장성의 고대 도시 량주에서 2022 항저우 아시안게임 성화가 채화됐다. 이로써 제19회 아시안게임 개막식까지 100일 카운트다운이 시작됐다.

흰색 옷을 입은 19명의 채화자가 단상에 올랐고, 그중 한 명이 오목 거울을 이용해 성화를 채화했다. 숫자 19는 제19회 아시안게임을 상징하는 것이며, 옥벽처럼 디자인된 거울의 형태는 햇빛을 상징한다.



The flame is lit during the Hangzhou 2022 Asian Games Flame Lighting Ceremony at the Archaeological Ruins of Liangzhu City Park in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on June 15, 2023.[Photo/Xinhua]