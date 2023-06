에듀케이션 캔낫 웨이트, 남수단에서 4천만 달러 규모의 다년간 교육 지원 연장 발표: 남수단의 총 ECW 기금 미화 7,200만 달러 돌파

남수단 대통령 및 ECW 전무이사, 기부자들에게 자금 지원 확대 촉구

주바, 남수단 및 이롤, 남수단, 2023년 6월 20일 /PRNewswire/ -- 남수단의 어린이들은 분쟁, 강제 이주, 빈곤 및 기후 변화의 결과로 심각한 위험에 직면해 있습니다. 교육의 변혁적 힘을 통해 이러한 상호 연결된 위기를 해결하기 위해 살바 키르 마야디트 남수단 대통령과 에듀케이션 캔낫 웨이트(Education Cannot Wait, 이하 ECW)의 야스민 셰리프 상임이사는 오늘 ECW의 남수단 다년간 회복력 프로그램을 3년 더 연장하기 위해 4천만 달러의 촉매 보조금을 지원한다고 발표했습니다. 현재 남수단의 총 ECW 기금은 미화 7,200만 달러를 넘어섰습니다.

“By delivering across the humanitarian-development nexus with both speed and depth, this new ECW investment will support South Sudan in delivering on the SDGs, reducing risks and building resilience as we work together to protect our people and our country from the catastrophic risks of climate change. It will serve to lift our children out of poverty, while at the same time ensuring universal human rights for the millions of children.”-Awut Deng Acuil, South Sudan Minister of Education.