SHEIN, Anitta와 첫 협력 제품 출시

-- 브라질 팝 슈퍼스타와 함께 evoluSHEIN by Design 이니셔티브 진행

-- evoluSHEIN x Anitta 컬렉션, 지속가능한 소재와 책임감 있는 제조를 바탕으로 하는 완전한 스타일 라인 제공

(로스앤젤레스 2023년 6월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 패션, 뷰티 및 라이프스타일 제품을 판매하는 글로벌 온라인 소매업체인 SHEIN[https://us.shein.com/?ref=www&rep=dir&ret=us ]이 세계적인 팝 스타 Anitta[https://www.instagram.com/anitta/?hl=en ]와 함께 evoluSHEIN by Design 이니셔티브가 선보이는 첫 번째 협력 제품인 evoluSHEIN x Anitta를 출시한다고 발표했다. evoluSHEIN by Design 이니셔티브는 전사적으로 더 지속가능한 소재와 책임감 있는 제조 관행의 사용을 가속화시킨다. SHEIN은 2030년까지 브랜드 제품의 대다수를 evoluSHEIN by Design 기준에 따라 소싱하겠다는 포부에 따라 제품이 환경에 미치는 영향을 줄이고자 노력하고 있다. 또한, 책임감 있는 공급업체에 보상을 제공하고, 글로벌 패션 애호가의 팬들을 대상으로 인식을 높이고 있다.

Anitta는 "SHEIN이 지속가능성과 전반적인 환경적 영향 측면에서 중요한 행보를 보이는 것을 기쁘게 생각한다"며 "우리는 모두 지구와 사람을 존중하면서 멋진 모습을 연출하고 싶을 것"이라고 말했다.

새로운 컬렉션은 SHEIN이 작년에 시작한 세 가지 환경 중심 소재 핵심 프로그램을 선보인다.

재활용 폴리에스터로 만든 스타일은 순수한 폴리에스터 사용을 중단하는 전환을 지원하고, SHEIN의 탈탄소화 전략에 일조한다. 숲을 안전하게 보호하는 비스코스 스타일은 중요한 고대 삼림을 위험에 빠트리지 않는 공급업체로부터 목재 기반 섬유를 공급받고자 하는 SHEIN의 노력의 일환이다. 일부 한정판 스타일은 다른 패션 브랜드가 사용하고 남은 직물을 사용해서 만들며, 고품질의 자투리 천을 매립지나 소각장에서 낭비하는 대신 자투리 천에 새로운 목표를 창의적으로 부여한다.

각 제품은 evoluSHEIN by Design 기준에 따라 제작된다. 이 기준은 최소 30%의 선호 소재를 사용해서 의류를 제작하되, 제3자 감사를 통해 높은 사회 및 환경 준수 인증을 받은 공급업체가 만들어야 한다. 이 컬렉션에 포함되는 모든 제품은 재활용된 콘텐츠로 만든 포장재로 포장한다.

SHEIN의 지속가능성 이사 Caitrin Watson은 "evoluSHEIN by Design은 직물 낭비를 완화하고, 새로운 원료 소비를 줄이는 더 순환적인 시스템을 지원한다"며 "자사는 순환 직물 경제를 추진하기 위해 업계 내 다른 기업과 협력하는 한편, 자사 제품이 환경에 미치는 영향을 계속 줄여가고자 한다"고 말했다. 이어 "Anitta와 함께 이 컬렉션을 출시함으로써, 고객에게 흥미롭고, 고객을 evoluSHEIN 여정으로 안내하는 방식으로 정보에 기반한 대안적인 패션 선택을 도모할 기회가 발생했다"고 설명했다.

SHEIN은 모두가 접근 가능한 바람직한 패션의 미래를 만든다는 비전에 따라 사업을 꾸준히 발전시키고 있다. evoluSHEIN by Design은 SHEIN의 긍정적인 우선순위 중 많은 부분에 영향을 미친다. 이들 우선순위는 책임감 있는 제품 소싱, 자원 효율성과 순환 기회 최적화, 전 세계 모든 지역사회에서의 생활 개선 등을 포함한다. 특히 이러한 포부는 오늘날 패션 산업이 당면한 가장 중요한 사회적 및 환경적 문제를 해결하기 위한 SHEIN의 총체적인 접근법인 evoluSHEIN Roadmap에서 요약 및 제시하고 있다.

evoluSHEIN x Anitta에 대한 더 자세한 내용은 웹사이트 shein.com에서 확인할 수 있다. 소셜 미디어에서 #evoluSHEINxANITTA를 팔로우하면 최신 소식을 받아볼 수 있다.

SHEIN 소개

SHEIN은 SHEIN 브랜드 의류부터 글로벌 판매자 네트워크 제품에 이르기까지 확장된 패션과 라이프스타일 쇼핑 카테고리를 합리적인 가격에 제공하는 글로벌 통합 마켓플레이스다. 싱가포르에 본사가 위치한 SHEIN은 더 스마트하고 지속가능한 산업을 위해 2012년부터 업계 주도적인 온디맨드 생산 방식을 활용하며, 모든 사람에게 패션의 아름다움을 제공하는 데 여전히 전념하고 있다. 비용은 절약하고, 스타일리시하게 생활하자(Save money. Live in style!).

Anitta 소개

6년 전부터 브라질에서 인기를 얻기 시작했으며, 그래미상 후보에도 오른 세계적인 슈퍼스타인 Anitta는 신세대 라틴 아메리카 음악을 주도하는 아티스트로 부상했다. 브라질 출신 중 가장 인기 많은 글로벌 여성 팝스타인 Anitta는 인스타그램 팔로워 수가 6천400만 명이 넘고, 유튜브 구독자 수는 거의 1천700만 명에 달하며, 뷰 수는 60억 회가 넘는다. Anitta는 최근 그래미 '신인상' 부문에서 처음으로 후보에 올랐고, 빌보드가 선정한 소셜 미디어에서 세계적으로 가장 영향력 있는 뮤지션 순위에서 15위에 올랐다.

