AWC, 세계적으로 유명한 Nobu Hospitality와의 장기 파트너십을 강화하여 세계 최고의 목적지인 뉴욕과 방콕에 두 개의 상징적인 Plaza Athénée Hotel을 개장하여 초호화 환대의 새로운 기준을 마련

Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York 은 64 번가와 Park Avenue 의 Upper East Side 에서 가장 고급스러운 위치에 있습니다 .

Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok 은 Chao Phraya 강변의 최적지인 EAC(East Asiatic Company) 문화 유산 건물에 위치합니다 .

이 개발은 Plaza Athenee 의 강력한 고급 브랜드와 Nobu Hospitality 의 라이프스타일 경험 전문 지식을 활용하여 AWC 와 Nobu Hospitality 간의 장기적인 전략적 파트너십을 강화합니다 .

Hotel Plaza Athenee New York에 대한 AWC의 투자는 AWC 성장 주도 전략을 통해 개발 및 파트너십의 강점을 활용하고 지속적이고 지속 가능한 성장을 촉진하는 최고 품질의 프로젝트를 목표로 합니다.

방콕, 2023년 6월 17일 /PRNewswire/ -- 태국 최고의 통합 라이프스타일 부동산 그룹인 Asset World Corp Public Company Limited(AWC)는 세계적으로 상징적이고 가장 빠르게 성장하는 고급 라이프스타일 브랜드인 Nobu Hospitality와의 장기 파트너십을 강화하여, 뉴욕과 방콕에 Plaza Athenee 호텔을 개발하여 세계에서 가장 많이 방문한 두 도시의 상징적인 문화 유산 건물에 새로운 수준의 초호화로움을 선사합니다. 협력에 따라 AWC와 Nobu는 협력하여 Plaza Athenee 브랜드로 뉴욕과 방콕의 가장 전략적인 위치에 세계에서 가장 두드러진 호텔을 개장할 예정입니다. 부동산 개발 및 환대 분야에서 AWC의 강점을 활용하여 두 파트너는 고유하고 풍부한 역사를 지닌 두 개의 문화 유산 건물인 맨해튼에서 가장 유명하고 고급스러운 호텔 중 하나로 알려진 Hotel Plaza Athenee New York과 또 다른 방콕의 Chao Phraya 강변 최고의 위치에 있는 가장 아름다운 건물 중 하나로 인정을 받는 특별한 EAC 건물을 개발하고 AWC의 성장하는 포트폴리오에서 두 개의 주력 자산으로 시너지 효과를 낼 것입니다.



Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York

Asset World Corp Public Company Limited 또는 AWC의 CEO 겸 사장인 Wallapa Traisorat은 "AWC는 파트너십의 또 다른 중요한 이정표를 표시하는 Nobu Hospitality와의 협력을 확장하게 되어 기쁩니다. 고객에게 특별한 경험을 제공하고 모든 이해관계자에게 지속 가능한 가치를 개발한다는 공유된 비전을 가지고 AWC는 당사의 특별하고도 가장 중요한 프로젝트를 위한 이상적인 파트너를 찾았습니다. 수상 경력이 있는 호텔이자 수년 연속 뉴욕 최고의 호텔 중 하나인 Hotel Plaza Athenee New York이라는 이 두 가지 특별한 프로젝트의 개발에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. 자유 보유권이 있는 주요 자산인 이 건물은 뉴욕에서 가장 인기 있는 고급 지역 중 하나인 Park Avenue와 Madison Avenue 사이 64번가의 Upper East Side에 위치하며 Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York으로 개발될 것입니다. 태국에서는 Chao Phraya 강변의 문화 유산인 EAC 건물이 Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok으로 개발될 예정입니다. 이 호텔들은 Plaza Athenee 브랜드만의 고급스러운 경험과 세계에서 가장 유명한 라이프스타일 브랜드인 Nobu의 일본 전통을 최소화한 현대 고급스러움을 제공할 것입니다."라고 말합니다.

또한 Wallapa는 "AWC의 Hotel Plaza Athenee New York에 대한 투자는 AWC 성장 주도 전략을 기반으로 연속적이고 지속 가능한 성장의 기반을 마련할 것입니다. 이 특수하고 특별한 투자는 회사 이사회의 지원을 받으며 주주들의 승인 과정에 있습니다. 우리는 뉴욕에서의 이 주력 프로젝트에 대한 투자가 회사의 전략적 입지와 고객 기반을 넓히는 동시에 AWC의 추가 성장을 촉발할 수 있다고 믿습니다."라고 덧붙였습니다.

Nobu Hospitality의 CEO인 Trevor Horwell은 "AWC가 두 예외적인 도시의 가장 상징적인 건물과 역사적인 지역에서 가장 가치 있는 부동산 두 곳의 개발을 당사에 맡긴 것에 대해 깊은 감사를 드립니다. 환대 산업에 대한 흥미롭고 혁신적인 접근 방식을 주도하고 있는 비전이 있는 CEO인 Khun Wallapa Traisorat이 이끄는 AWC 팀과 긴밀히 협력하게 된 것을 영광으로 생각합니다. Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok과 Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York은 태국 뿐만 아니라 미국에서도 고급스러움과 세련미의 기준을 재정의할 것입니다. 이 파트너십을 통해 우리는 함께 특별한 여정을 시작할 수 있습니다."라고 말합니다.

AWC와 Nobu는 뉴욕과 방콕에 있는 두 개의 상징적인 문화 유산 건물을 센트럴 파크, 박물관, 영사관 및 고급 쇼핑가 근처의 유서 깊은 Upper East Side에 위치하고 있으며 방콕의 Chao Phraya 강변 최고의 위치에 있는 상징적인 건물인 Plaza Athénée Hotel로 변화시킬 것입니다. Plaza Athenee와 Nobu 브랜드는 Plaza Athenee의 초호화 경험과 세계적으로 유명한 현대 고급 라이프스타일 브랜드 Nobu를 결합할 예정이며, 두 호텔 모두 현대적인 단순성과 유럽의 고전 건축 양식을 결합한 고전적인 디자인을 특징으로 합니다. 두 호텔 모두 2026년 개장할 예정입니다.

거의 100년 된 건물에 자리잡은 Plaza Athenee Nobu & Spa New York은 Nobu의 뉴욕에서의 첫 호텔을 대표할 것이며 부드러운 시각적 스타일과 깔끔한 편안함 아래 145개의 객실 열쇠를 제공할 것입니다. 스위트 룸은 실내외 유리 테라스와 전망대, 안목 있는 여행자를 위한 개인 안식처 역할을 하는 전용 서비스를 제공하는 특별한 타운하우스, 전통적인 일본식 Onsen, 스파 및 웰빙 센터로 특별함이 있을 것입니다. 호텔은 Nobu omakase 경험 뿐만 아니라 현지인과 투숙객 모두를 끌어들이기 위해 만들어진 바와 라운지, 뉴욕시의 탁 트인 전망을 감상할 수 있는 개인 파티를 위한 옥상 공간을 제공할 예정입니다. AWC는 개념 및 디자인과 함께 전체 프로젝트 개발을 감독합니다.

방콕에서 Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok은 AWC와 Nobu가 강변의 여정이라는 개념 아래 통합된 동서양의 만남 개념을 발전시키는 초호화 환대와 특별한 세계적 수준의 F&B 경험을 제공할 예정입니다. 유적지로 등록된 EAC 건물은 1884년 East Asiatic Company를 설립한 덴마크 선원이자 기업가인 Hans Niels Andersen 선장이 설립했습니다. 이 호텔은 Chao Phraya강을 따라 있는 다른 AWC 프로젝트와 연계하여 태국에서의 고급 여행을 더욱 향상시켜 태국인과 해외 방문객 모두에게 독특한 강변 경험을 선사할 것입니다.

AWC와 Nobu는 상징적인 강변 유산 건물의 재현을 선보일 예정이며, 다른 엄선된 정찬 서비스를 포함하여 특별한 환대 경험을 제공할 것입니다. 건물의 원래 구조와 고유한 예술을 보존함으로써 이 역사적인 지역에 자부심을 심어주어 주변 지역 사회에 장기적이고 지속 가능한 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok에는 맞춤형 비공개 행사를 위한 특별 Nobu 크루즈 보트도 포함되며, 각 여정은 고객 맞춤형으로 제공됩니다.

또한 Wallapa는 "Nobu Hospitality와 함께 두 개의 주요 글로벌 목적지에서 이러한 두드러진 호텔의 개발은 또한 Nobu 브랜드의 특별하고 현대적인 고급 라이프스타일과 함께 오랜 전통의 Plaza Athénée 브랜드를 강화하여 전 세계 여행자에게 동급 최고의 제품과 서비스를 제공할 것입니다. AWC와 Nobu Hospitality의 전략적 파트너십을 통해 우리는 새로운 벤치마크를 구축하고 업계를 위한 장기적으로 지속 가능한 가치를 창출할 것이라고 믿습니다."라고 덧붙였습니다.

오늘의 발표는 AWC가 Nobu Hospitality와 방콕의 번화한 중심업무지구에 위치한 AWC의 대표적인 라이프스타일 복합용 오피스 단지인 The Empire의 최상층에 2023년까지 최초 Nobu 레스토랑을 오픈하기로 한 2022년 7월 체결한 독점 계약에 이은 발표입니다.



AWC signs agreement with Nobu Hospitality to launch luxury Plaza Athenee Hotels in historic buildings in New York and Bangkok



The Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2102596/Plaza_Athenee_Nobu_Hotel_and_Spa_New_York.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2102597/AWC_signs_agreement_with_Nobu_to_launch_luxury_Plaza_Athenee_Hotels_at_historic_buildings_in_New_Yor.jpg?p=medium600