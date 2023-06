NABR, IUCN의 긴꼬리원숭이 등재에 이의를 제기하는 청원서 제출

워싱턴, 2023년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 미국 생의학 연구 협회(National Association for Biomedical Research,NABR)는 저명한 독립 과학자들과 협력하여 오늘 국제자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature,IUCN)에 최근 IUCN 등재 기준에 따른 긴꼬리원숭이(Cynomolgus macaque)의 멸종 위기에 처한 종으로의 지정에 이의를 제기하는 청원서를 제출했습니다. 이 지정은 멸종 위기에 처한 종 목록을 뒷받침하지 않는 부적절하게 사용된 데이터의 결과입니다. NABR은 즉각적인 검토를 요구합니다.

미국 생의학 연구 협회(National Association for Biomedical Research) 회장인 Matthew R. Bailey는 "비인간 영장류는 연구 중인 모든 동물의 0.5% 미만을 차지하지만 사람과 애완동물을 위한 신약, 장치 및 백신을 개발하는 데 중요한 역할을 합니다. 수만 가지의 약물과 치료제가 긴꼬리원숭이 연구 없이는 연구 개발 파이프라인을 통과하지 못할 수도 있습니다. 긴꼬리원숭이의 등재 및 그에 따른 수입 제한은 이용 가능한 최상의 과학적 증거를 기반으로 해야 합니다. 긴꼬리원숭이 수입에 대한 임의적 제한은 수백만 명의 생명을 위태롭게 하고 전 세계 공중 보건을 위협할 수 있습니다."라고 말합니다.

또한 Bailey는 "IUCN의 멸종 위기에 처한 긴꼬리원숭이의 등재는 동료 검토를 거친 과학적 정보를 기반으로 한 결정이 아니기 때문에 위험한 선례가 되었습니다. 이와 같은 임의적인 조치가 미국 및 다른 국가에서 생명을 구하는 의학 연구의 수행을 더욱 어렵게 만들기에 이는 특히 문제가 됩니다." 라고 덧붙였습니다.

2022년에 완료된 IUCN 평가는 긴꼬리원숭이를 취약종에서 멸종의 위기로의 재분류를 뒷받침하는 과학적 증거를 제시하지 못했습니다. IUCN 평가에는 수많은 오류와 잘못된 진술이 포함되어 있으며 과거 평가와 비교하여 종의 감소에 대한 실질적 증거를 제공하지 않습니다.

비인간 영장류는 현재 신경과학, 신경퇴행성 질환, 전염병, 면역 요법, 생식, 노화, 만성 염증성 질환 및 기타 과학 분야에서 대체할 수 없는 존재입니다. 비인간 영장류와 인간은 동일한 DNA를 93%~ 98% 공유하고 유사한 뇌 해부학적 구조를 가지며 유사한 신체 시스템을 공유하기에 새로운 약물, 백신 및 생물학적 제제를 생성하는 생물 의학 연구 발견의 핵심입니다. 오늘날 시장에 나와 있는 압도적인 대다수의 약물은 생물 의학 연구 재단(Foundation for Biomedical Research)의 상위 25개 약물 및 동물 모델 연구에서 입증된 바와 같이 인간 임상 시험으로 이동하기 전에 여러 동물 모델의 안전성 및 효능 데이터에 의존했습니다.

미국 생의학 연구 협회(National Association for Biomedical Research)의 회장인 Matthew R. Bailey는 2023년 6월 19일 월요일 제네바에서 열리는 멸종 위기에 처한 야생 동식물종의 국제 거래에 관한 협약 위원회 회의에서 멸종 위기에 처한 종의 목록화에 대한 검토를 촉구하는 증언을 할 예정입니다.

배경

긴꼬리원숭이는 미국에서 약물을 개발하기 위한 의학 연구에 광범위하게 사용됩니다. 국립과학원(National Academies)은 생물 의학 연구에서 비인간 영장류 모델을 보고합니다. 과학의 현황과 미래의 전망(State of the Science and Future Needs)(2023)은 현재 동물 실험에 이은 인간 임상 실험은 약물의 복잡한 생리학적, 신경해부학적, 생식, 발달 및 인지 효과를 검사하여 시장 승인을 위해 안전하고 효과적인지 결정하는 최선의 방법임을 강조합니다. 미국 식품의약국(U.S. Food and Drug Administration)과 유럽 의약품청(European Medicines Agency)을 포함한 전 세계 주요 규제 기관은 인간 임상 시험을 안전하게 시작할 수 있기 전에 대부분의 신약과 생물학적 제제가 비인간 영장류를 포함한 설치류 및 비설치류 동물 모델을 사용하여 안전성과 효능 측정을 평가하도록 요구합니다.

2022년 3월 7일, IUCN은 긴꼬리원숭이를 IUCN 기준에 따라 "멸종 위기에 처한 종"으로 간주해야 한다고 결정했습니다. 이 결정의 근거는 M.F.가 완료한 평가에 요약되어 있습니다. Hansen 및 기타 기여자(Hansen 외. 2022)

2023년 6월 15일 NABR은 IUCN에 등재 상태의 변경을 촉구하는 청원서를 제출했습니다. 청원서 작성에 참여한 과학자들은 최근 상태 결정을 뒷받침할 데이터가 부족하다고 지적합니다. Hansen 외 검토. (2022) 청원서는 참조된 과학 문헌이 종종 잘못 해석되며 그러한 정보가 긴꼬리원숭이가 쇠퇴했다는 것을 보여주지 않는다고 지적합니다.

NABR에서 이 청원서를 제출하면 IUCN의 과학적 검토가 시작됩니다. 이 검토 중에 과학자들은 IUCN 기준에 따라 긴꼬리원숭이의 상태를 결정하기 위해 가용한 최상의 과학적 정보를 검토할 것입니다. 이 과정이 끝나면 IUCN은 조사 결과와 등재 상태의 변경 사항을 발표할 것입니다.

미국 생의학 연구 협회(National Association for Biomedical Research) 소개

1979년에 설립된 미국 생의학 연구 협회(National Association for Biomedical Research,NABR)는 생물의학 연구, 교육 및 테스트를 시행 시 동물을 인도적으로 사용하기 위한 건전한 공공 정책에 전념하는 유일한 501(c)(6) 비영리 협회입니다. 회원으로는 340개 이상의 대학, 의과 대학, 수의과 대학, 교육 병원, 제약 및 생명공학 회사, 환자 그룹, 전 세계 인간과 동물의 건강을 발전시키기 위해 인도적이고 책임 있는 동물 연구에 의존하는 학계 및 전문 학회가 포함됩니다. www.nabr.org에서 당사에 관해 자세히 알아보세요.

