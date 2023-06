CIS, 영감주는 동문 인터뷰 및 우수 학생 위한 2023 IBDP 장학금 발표

(호찌민시, 베트남 2023년 6월 16일 PRNewswire=연합뉴스) 수준 높은 교육을 제공하는 유명 교육기관인 Canadian International School(CIS)이 2021년 졸업생인 김지원과 감동적인 인터뷰를 진행했다. 김지원은 CIS 베트남에서의 놀라운 경험을 공유하고, 해외 유학의 귀중한 이점을 소개했다.



질문: 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 먼저 자기소개를 부탁드립니다.

김지원(이하 "김"): CIS를 졸업한 학생으로서, 경험을 공유하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 제 이름은 김지원이고, 2021년에 CIS를 졸업했습니다. 현재 한국의 연세대학교에서 정치외교학 학사 과정에 있습니다.

질문: 연세대학교에서의 학교생활을 소개해주실 수 있을까요?

김: 연세대학교에서 2년간 학업 및 과외 활동을 하면서, 전반적으로 풍부한 대학 생활을 경험했습니다. 수업에서는 국제 안보 및 사회 운동과 같이 항상 저를 매료시킨 주제를 탐구했고, 국제기구를 접할 기회도 있었습니다.



질문: CIS에 다니는 동안 학업 및 과외 활동에 참여했는데, 이러한 경험이 어떻게 대학 경험을 풍부하게 하고 개인적인 성장에 기여했다고 보시나요?

김: 돌이켜보면, CIS는 비판적 사고와 리더십, 그리고 문화 간 역량을 쌓는 바탕이 됐고, 이는 대학 생활에 적응하는 데 매우 중요한 역할을 했습니다. 또한, CIS의 교육과정은 연구 프로젝트와 문제 해결 연습과 같은 과제를 통해 분석적이고 성찰적인 사고를 기르는 데에도 도움이 됐습니다. 이러한 접근 방식은 복잡한 문제에 대한 깊이 있는 이해를 발전시키는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 이러한 기술을 실제 상황에서 적용할 수 있게 해줍니다.

질문: CIS가 전략적 기술과 문화 간 역량을 쌓는 데 있어 견고한 토대를 마련했다고 하셨는데, CIS가 어떻게 이러한 기술을 길러주고, 대학 생활에 적응하는 데 어떠한 가치가 있었는지 설명해주실 수 있을까요?

김: CIS에서는 개인의 성장을 위해 과외 활동을 매우 중시했습니다. 개인적으로는 Global Issues Network(GIN), 학생회나 스포츠 활동을 통해 동료와 교수님의 격려를 받으면서 리더십을 발휘할 수 있었습니다. 5년간 GIN 위원회에서 봉사하면서 CIS 외부에서는 접근하기 어려운 것들을 배우고 경험했습니다. 그리고 Spring Fair나 GIN Conference와 같은 행사를 조직하면서, 솔선수범을 보이며 의사소통 기술을 함양할 수 있었습니다.

질문: CIS에서의 문화적 역량과 다양한 관점에 대한 이해를 발전시키는 데 가장 크게 기여한 활동이나 경험은 무엇입니까?

김: CIS에서의 문화적 역량에 대한 강조는 오늘날 세계화된 세계에서 다양한 문화적 배경을 가진 사람들과 효과적으로 소통하고 상호 작용할 능력을 갖추는 데 도움이 됐습니다. 프랑스어를 배우고, 다른 나라의 봉사 여행에 참여하고, 문화를 탐험하는 등의 여러 활동을 통해 다른 문화권에 대한 이해와 존중의 태도를 기를 수 있었습니다. 이러한 역량은 제가 연세대학교에서 전 세계 학생들과 교류하고 다양한 관점을 이해하는 데 있어 매우 귀중한 경험이 됐습니다.

질문: CIS에 다녔던 학생으로서 소중한 통찰력과 경험을 공유해 주신 김지원 학생에게 감사드립니다. 김지원 학생의 성취를 자랑스럽게 생각하고, 앞으로도 노력하면서, 계속되는 성공과 성취를 기원합니다.

김: 학문적인 것을 넘어 저에게 힘을 실어준 CIS의 지원에 감사드립니다. CIS에 다니는 동안 변함없는 지지와 지도를 해 주신 교수님, 동료, 그리고 가족에게도 진심으로 감사드립니다. 이분들이 저를 믿어 주었기에 성장할 수 있었고, 이분들이 마련해 준 길을 소중히 여깁니다. CIS는 자신감 있게 미래 세대를 위한 고유한 학습 기회를 제공할 것입니다. CIS와 미래의 졸업생들에게 축복이 있기를 바랍니다.



다양한 배경을 가진 학생들에게 국제 표준 교육 환경을 제공하기 위해 노력하는 CIS가 2023 IBDP 장학금을 발표한다. 이 장학금은 지식과 바람직한 IBDP 경험을 갖춘 우수한 11학년 및 12학년 학생들에게 제공된다. 포용성의 비전과 함께, 장학금은 IBDP 학비의 최대 55%를 지원한다. 학비는 학년당 4억 VND에 불과하다. 장학금은 IBDP 프로그램이 완료될 때까지 유지된다. 그 외에도 CIS는 Talent Search Scholarship 2023을 통해 학생들에게 많은 장학금 기회를 제공하고 있다.

CIS (베트남) 소개

2009년에 설립되고 발전하는 CIS는 2009년부터 2014년까지 유명하고 존경받는 나이아가라 교육청(District of Niagara School Board)과 협력하고 있다. 그리고 2014년부터는 토론토 교육청(Toronto District School Board)과의 협력을 통해 교육 여정을 이어가고 있다.

