GameAbove, 동부 미시간 대학(Eastern Michigan University)의 공과대학교(College of Engineering and Technology)에 160만 USD를 기부하며 사이버 보안 프로그램 향상

강력한 사이버 보안 프로그램에 곧 새로운 연구 및 인증을 포함할 예정입니다.

입실란티, 미시간주, 2023년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 학업 및 체육 프로그램을 발전시키는 동문 주도의 자선 단체인 동부 미시간 대학(Eastern Michigan University)의 GameAbove가 대학의 공과대학교(GameAbove College of Engineering and Technology, GACET)에 160만 USD를 기부한다고 발표했습니다. 이 새로운 공약은 임베디드 시스템용 사이버 보안 이니셔티브의 개시를 지원하고, 차량 및 이동성에 대한 사이버 보안 연구를 포함하여 사이버 보안 및 사물 인터넷 내의 서비스를 강화하고, 학생과 비즈니스 전문가 모두에게 맞는 전용 사이버 보안 인증 프로그램을 구축할 것입니다.



GameAbove의 총장인 Keith J. Stone은 "우리의 목표는 항상 GameAbove의 공과대학교(GameAbove College of Engineering and Technology, GACET)가 국내 최고의 사이버 보안 프로그램으로 알려지는 것이었습니다. 우리는 이 품질 기준에서 벗어나지 않을 것입니다. 우리는 이 품질 기준에서 벗어나지 않을 것입니다. 이번 기부를 포함하여 GameAbove, Qatu 학장 및 EMU의 리더십이 취하고 있는 단계는 프로그램의 지속적인 성공을 보장하기 위해 적절한 리소스를 제공하려는 우리의 전적인 노력과 단합을 보여줍니다." 라고 말합니다.

GACET 정보 보안 및 응용 컴퓨팅 학부(School of Information Security and Applied Computing) 사이버 보안 프로그램은 EMU에서 가장 빠르게 성장하는 전공 중 하나이며 사이버 공격을 방어하고 민감한 개인 데이터를 보호하기 위한 교육 및 훈련을 제공하는 국가적 리더입니다. 미국에서 최초로 사이버 보안 전공과 보안 ABET 인증 및 국가 안보국(National Security Agency)(NSA) 인증을 제공했습니다. 이 프로그램은 학부 및 대학원 학위와 온라인 및 대면 과정의 유연한 조합을 제공하여 개인화된 교육과 직업 지향적인 학생 및 전문가의 요구 사항을 충족합니다.

2024년부터 EMU는 사이버 보안을 위해 다음을 제공합니다.

인증 프로그램

신규 사이버 보안의 기초

학부 프로그램

정보 보증 및 사이버 방어 [B.S.]

정보 기술 [B.S.]

디지털 포렌식 및 사고 대응 부전공

정보 보증 규정 준수 부전공

대학원 프로그램

온라인에서 사용 가능한 사이버 보안 [M.S.]

사이버 보안 [M.S. + B.S.]

NSA는 올해부터 2028학년도까지 EMU의 GACET를 사이버 방어부의 국립 학술 우수 센터(National Center of Academic Excellence in Cyber Defense)로 재지정했습니다. 2022년 AcademicInfluence.com 의 사이버 보안 분야 최고의 온라인 학사는 GACET 정보 보증 및 사이버 방어 프로그램을 전국 7위로 선정했으며 미시간 주에서 유일하게 상위 10위 안에 드는 대학입니다.

거의 100% 취업률을 자랑하는 사이버 보안 학위를 보유한 EMU 학생들은 Google, Amazon, 미국 국토안보부(Department of Homeland Security), NSA와 같은 회사에서 경력을 시작합니다. 연구 분야에서 경력 기회를 찾는 것은 학생들이 성공적으로 노동 인력으로 전환하는 데 가장 중요한 단계입니다. GameAbove는 사이버 보안 학생들을 강력한 조직 네트워크와 연결하고 국내 최고의 사이버 보안 프로그램 졸업생을 찾는 업계 리더들과 파트너십을 구축함으로써 직업 배치 측면에서 중추적인 역할을 계속할 것입니다.

EMU 학장 James Smith는 "GameAbove 졸업생 조직의 지원에 감사드립니다. 성공한 졸업생들의 헌신과 노력, 그리고 동부 학생들을 위한 새로운 기회를 창출하려는 GameAbove의 결심은 전례가 없는 결심입니다. GameAbove는 다른 방법으로는 존재하지 않았을 학생들을 위한 교육 및 경력 기회를 개발하기 위해 당사가 수행하는 작업에 계속해서 직접적인 영향을 미칩니다."라고 말했습니다.

GameAbove 공과대학교(College of Engineering and Technology) 학장인 Mohamad Qatu는 "사이버 보안 및 기타 관련 분야(인공 지능, 사물 인터넷, 임베디드 시스템 포함)는 개인은 물론 공공 및 민간 고용주가 가장 빠르게 성장하는 관심 분야 중 하나입니다. 이러한 학업 및 연구 분야는 여러 면에서 우리 삶에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 분야 직업의 증가율은 국내 및 전 세계에서 가장 높습니다."라고 말했습니다.

Qatu는 "우리는 GameAbove와 경영진의 관대하고 훌륭한 파트너십과 지원에 감사드립니다. 이 지원은 우리가 추가 프로그램을 제공하고, 강력한 인증서를 제공하여 이 중요한 분야에 대한 접근성을 향상하고, 이 중요한 분야에서 국가적 리더가 되기 위한 연구를 강화하는 데 도움이 될 것입니다."라고 말했습니다.

GameAbove는 혁신과 학업 발전을 촉발하는 프로그램을 지원하거나 만드는데 EMU에 2,800만 USD 이상을 투자했습니다. 이러한 프로그램에는 교수진 강화, 학생을 위한 재정 지원 제공, EMU에서 학생 선수의 성취도를 향상시키는 시설의 개선이 포함됩니다.

GameAbove 공과대학교 정보 보안 및 응용 컴퓨팅 학부(College of Engineering and Technology, School of Information Security & Applied Computing)에 대한 자세한 내용은 웹사이트 를 방문하십시오.

동부 미시간 대학교(Eastern Michigan University) 소개

1849년에 설립된 동부 미시간 대학교는 미시간 주에서 두 번째로 오래된 공립 대학교입니다. 현재 예술, 과학 및 전문 분야에서 학부, 대학원, 전문, 박사 및 자격증 학위를 취득하려는 14,000명 이상의 학생들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 전체적으로 300개 이상의 전공, 부전공 및 이들의 혼합이 대학의 예술 및 과학, 비즈니스, 교육, 공학 및 기술, 보건 서비스 대학 그리고 그 대학원을 통해 제공됩니다. 국가 간행물은 EMU의 우수성, 다양성 및 응용 교육에 대한 헌신을 정기적으로 인정합니다. 자세히 알아보려면 대학의 순위 및 자부심 요소 웹사이트를 방문하십시오. 동부 미시간 대학(Eastern Michigan University)에 대한 자세한 내용은 대학 웹사이트 를 방문하십시오. 최신 대학 뉴스, 활동 및 공지 사항을 확인하려면 EMU Today 를 방문하십시오.

GameAbove 소개

EMU GameAbove의 주요 초점은 교육 경험의 변화와 자극을 통해 학습의 새로운 정점에 도달함으로써 동부 미시간 대학(Eastern Michigan University)의 현재 및 미래 학생들을 형성하고 영감을 주고 지원하는 데 도움을 주는 것입니다. GameAbove는 대학을 유지하기 위한 혁신적인 재정 모델을 탐색 및 지원하고, 캠퍼스 환경을 개선하고, 운동 경기를 향상하고, 선구적인 학업 프로그램을 촉진하고, 지역 사회 내에서 창의적인 기부를 통해 고등 교육 경험을 개선하는 데 도움을 주고자 합니다. 자세히 알아보려면 www.gameabove.com 을 방문하십시오.



