BRI, 포브스 글로벌 2000에서 인도네시아 최대 기업에 선정돼

(자카르타, 인도네시아 2023년 6월 14일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.(IDX: BBRI)가 2023년 포브스 글로벌 2000(Forbes Global 2000) 순위에서 인도네시아 기업 중 1위로 인정받았다. 경제지 포브스가 작성하는 이 순위는 매출, 이익, 자산 및 시가총액을 기준으로 세계에서 가장 큰 상장 기업 2,000개사를 평가한다. BRI는 작년 349위에서 무려 307위로 대폭 상승하며, 회사의 놀라운 국제적 입지를 부각시켰다.



BRI Takes the Lead as Indonesia's Largest Company in Forbes Global 2000