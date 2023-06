BRI, 인도네시아 대 아르헨티나 FIFA 매치데이 후원

-- 5천억 루피아에 달하는 경제 효과 기대

(자카르타, 인도네시아 2023년 6월 14일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.(IDX: BBRI)가 이달 19일 Gelora Bung Karno 메인 스타디움에서 열리는 인도네시아 대 아르헨티나 FIFA 매치데이를 후원하며, 회사의 책무를 강화하고 있다. 고객은 BRI 신용카드와 온라인 직불카드를 비롯해 BRI ATM, AgenBRILink 및 BRI SuperApp BRImo에서 결제 가능한 BRI Virtual Account(BRIVA) 결제를 통해 이달 5일부터 티켓 사전 판매 기간에 좌석을 예매하고 독점 혜택을 받을 수 있다.



Supported by BRI, Indonesia vs. Argentina FIFA Match Day Projected to Surpass IDR 500 Billion in Economic Turnover

2022 월드컵 우승팀인 아르헨티나가 FIFA 매치데이(FIFA Match Day)를 맞아 인도네시아를 찾는다. 이 소식은 인도네시아 관중들로부터 큰 관심을 모았다. 라이오넬 메시와 팀 동료들이 출전하는 만큼, 큰 기대 모으고 있는 이 경기는 약 5천억 루피아에 달하는 상당한 경제 효과가 기대된다.

다가오는 인도네시아 대 아르헨티나 FIFA 매치데이는 지역 경제에 상당한 영향을 미치고, 중소기업·소상공인(MSME)을 포함하는 다양한 이해관계자에게 혜택을 안길 전망이다. 인도네시아 국책 경제금융개발연구소(Institute for Development of Economics and Finance, INDEF)의 연구원인 Ahmad Heri Firdaus는 예상 경제 효과에 기여할 다양한 요인을 강조했다.

그는 "머천다이즈, 방송권, 후원, 숙박, 운송 및 식음료 산업과 이들 부문에 종사하는 MSME를 포함하는 요인을 통해 약 5천억 루피아에 달하는 경제 효과를 예상하고 있다"며 "이 경기는 업스트림부터 다운스트림과 관련 산업에 이르기까지 전체적인 영역에서 경제 활동에 활력을 불어넣을 것"이라고 설명했다.

인도네시아 국영기업부 장관이자 인도네시아 축구협회(PSSI) 회장인 Erick Thohir는 "이처럼 상당한 경제적 영향력 외에도, FIFA 매치데이는 인도네시아 축구의 성격을 확립하는 데 매우 중요하다"고 강조했다. 이어 "국가 대표팀을 구성하려 한 두 달로는 안 된다"며 "이는 지금부터 시작해야 하는 오랜 과정"이라고 설명했다.

BRI 대표이사 Sunarso는 BRI가 인도네시아에서 열리는 이 경기를 추진함으로써, 국가 축구와 국제적 성과를 지원하고자 하는 회사의 노력을 입증했다고 밝혔다. 그는 "인도네시아 대 아르헨티나 FIFA 매치데이는 이 행사에 참여하는 MSME를 포함해 경제를 촉진할 좋은 기회이자 잠재력을 선보이는 것"이라고 말했다.

Bank BRI에 대한 정보는 웹사이트 www.bri.co.id에서 확인할 수 있다.