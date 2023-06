BRI, 인도네시아에서 가장 가치 있는 브랜드로 선정돼

-- 브랜드 파이낸스 100 보고서에서 발표

(자카르타, 인도네시아 2023년 6월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 2023년 브랜드 파이낸스 100(Brand Finance 100) 보고서에서 PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.(IDX: BBRI)가 인도네시아에서 가장 가치 있는 브랜드로 선정됐다. 이는 유명한 브랜드 가치평가 전문기업인 브랜드 파이낸스(Brand Finance)가 발표한 인도네시아에서 가장 가치 있고 강력한 100대 브랜드를 소개하는 보고서에 따른 것이다. BRI는 AAA 등급과 더불어, 브랜드 가치 미화 43억 달러(약 63조8천600억 루피아)를 기록하며 1위를 차지했다.



