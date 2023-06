Solar N Plus, Dun & Bradstreet 4A1 높은 등급 달성

(추저우, 중국 2023년 6월 14일 PRNewswire=연합뉴스) TOPCon 기술을 제조하는 전문 기업 Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd.(Solar N Plus)가 권위 있는 Dun & Bradstreet (D&B) 4A1 등급을 받았다고 발표했다. 이는 Solar N Plus의 우수한 재무 건전성과 신용 상태를 보여주는 성과다. 이번에 받은 등급을 통해 태양광 에너지 산업에서 신뢰도 및 신용도가 높은 기업이라는 Solar N Plus의 입지가 더욱 견고해질 전망이다.

D&B는 거의 200년 동안 비즈니스 의사결정에 대한 데이터 및 분석을 제공한 세계 선도적인 기업이며, D&B의 유명한 평가 시스템은 기업의 재무 건전성과 신용 상태를 평가한다. D&B가 제공한 Solar N Plus의 사업 정보 보고서에 따르면, Solar N Plus는 권위 있는 D&B 4A1 등급을 받았다고 한다. 이 등급은 유형 순자산이 85,000,000~449,000,000 범위에 있으며, 재정적 입지가 견고하다는 의미다. 또한, Solar N Plus는 종합 신용평가 1등급을 받으며 높은 신용도를 보였다. 전반적으로 Solar N Plus는 존경받는 Quality Group에 속하며, 이는 업계 최고 수준의 Solar N Plus의 성능을 보여주는 결과다.

Solar N Plus의 국제 세일즈 및 마케팅(International Sales and Marketing) 총괄책임자(General Manager) Ashley Wang은 "D&B는 가장 명성 높은 글로벌 비즈니스 신용 보고 기관 중 하나"라며 "D&B의 보고서는 오랫동안 기업의 신용 및 위험을 평가하는 수많은 금융기관에 중요한 참고 자료를 제공했다"고 말했다. 이어 그는 "자사는 지속가능한 발전, 안정적인 운영 및 견고한 재무 건전성에 명확하게 집중하고 있으며, 이는 자사가 받은 매우 높은 등급과도 밀접한 관련이 있다"고 설명했다.

Solar N Plus는 태양광 제품의 가치를 지속해서 높이는 데 전념함으로써, 글로벌 고객 및 제3자 기관으로부터 신뢰를 얻고 있다. 앞으로도 Solar N Plus는 청정에너지의 국제적 채택 가속화를 위해 글로벌 파트너들과의 협력을 이어가고, 저탄소 전환에 일조할 예정이다.

Solar N Plus 소개

Solar N Plus는 풍부한 경험을 자랑하는 태양광 전지 및 모듈 제조기업이다. 혁신과 지속가능성에 전적으로 집중하는 Solar N Plus는 재생에너지 시장을 위해 효율적이고 신뢰도 높은 솔루션을 제공한다.

더 자세한 내용은 웹사이트 www.solarnplus.com에서 확인할 수 있다.