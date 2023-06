크롤리의 두 번째 연례 지속가능성 보고서, 환경 전략에 대한 진전 사항과 직원에 대한 지속적인 노력 상세히 소개

잭슨빌, 플로리다, 2023년 6월 14일 /PRNewswire/ -- 크롤리가 2022년 지속가능성 목표에 대한 진전 상황을 자세히 설명하고 2023년 이후의 지속적인 노력을 예고하는 두 번째 연례 지속가능성 보고서를 오늘 발표했습니다. 이 보고서는 크롤리가 탈탄소화 전략의 발전, 다양성, 형평성 및 포용성(DE&I) 목표의 진화, 비즈니스 성장 및 우선순위 수립 등 비즈니스 전반에 걸쳐 지속가능성의 통합을 가속화한 방법을 보여줍니다.

Crowley's second annual Sustainability Report demonstrates how Crowley has accelerated the integration of sustainability throughout its business, which includes advancing its decarbonization strategy, evolving Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) goals and establishing new and enhanced business growth and priorities, among other accomplishments.