난창에서 열린 제20회 CACLP 및 제3회 CISCE, 최고 기록 세우며 폐막

(난창, 중국 2023년 6월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 체외 진단(in vitro diagnostics, IVD) 박람회로 인정받는 제20회 중국체외진단기기전시회(China Association of Clinical Laboratory Practice Expo, CACLP) 및 제3회 중국 IVD 공급망촉진박람회(China IVD Supply Chain Expo, CISCE)가 올 5월 28~30일에 중국 난창에서 성공적으로 막을 내렸다.

130,000㎡의 전시 공간을 갖춘 이번 행사에는 29개 국가와 지역에서 1천300개 이상 전시업체와 약 4만 명에 달하는 업계 전문가가 참가했다. 올해 박람회는 중국의 재개방 이후 놀라운 국제화 수준을 선보였다. 에이전트와 유통업체부터 전 세계 최종사용자까지 다양한 방문객이 전체 IVD 산업망의 발전을 전시한 11개 전시관으로 몰려들었다. 이들은 다양한 신제품 출시, 전략적 협력 및 제품 라인 쇼케이스를 비롯해 고도로 효과적인 현장 네트워킹 기회에도 참여했다.

한편, 이번 박람회에는 병원, 대학, 기관 및 실험실에서 온 300명 이상의 학술 연설자와 5천 명의 대표가 참석했다. 또한, 제10회 China IVD Industry Development Conference(CIIDC), 제8회 China Experimental Medicine Conference(CEMC), Enlightening Lab Med-The 6th IVD Youth Entrepreneur Forum (ELMY), 제5회 China IVD Distribution Enterprise Forum(CIDEF), 제3회 China Key Raw Material & Parts Forum (CKRMPF) 등 20건 이상의 학술회의 및 세미나, 그리고 100건 이상의 비즈니스 미팅도 진행됐다.

올해는 박람회 참가자 수가 사상 최대를 기록했는데, 이는 이번 박람회가 실험실 의학과 세계 IVD 산업에 초점을 맞춘 올인원 플랫폼으로서 브랜딩, 무역, 학술 교류 및 산업 네트워킹을 통합했으며, 절대 놓쳐서는 안 되는 행사로 발전했음을 보여준다.

이번 박람회는 CACLP 창립자이자 CAIVD(China Association of In Vitro Diagnostics)의 회장인 Haibo Song의 공식 발표에 따라 시작되면서, 업계의 새로운 진보 및 협력의 장을 열었다.

GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co., Ltd.의 총괄책임자(General Manager) Karen Dai는 "CACLP가 20주년을 맞이하고, 코로나19 팬데믹 이후 국제적 이동이 완전히 재개된 올해에 업계 리더 및 동료와 다시 한자리에 모이게 된 것을 영광으로 생각한다"며 "또한, 자사는 학술과 상업, 의사소통과 협력, 혁신과 브랜딩을 통합하는 웅대한 행사를 진행하는 데 전념하고 있다"고 전했다.

5일간 진행된 박람회에서는 교수, 병원 이사, 과학자 및 학자들이 핵심 주제에 대해 보고하고, IVD 기업 임원들은 시장 경향과 미래 발전에 대한 통찰을 공유했다. 박람회와 더불어 100건 이상의 활동이 현장에서 라이브 스트리밍됐고, 온라인 조회 수는 255만 회를 돌파했다.

올해 CACLP는 20주년을 맞이했다. 이 중요한 이정표는 전 세계 IVD 산업의 중추적인 순간과 맥락을 같이 한다. 오늘날 전 세계 IVD 기업은 혁신, 변화 및 협력 기회를 적극적으로 추구하고 있다. CACLP는 "사람들을 하나로 모으고, 함께 성장하며 함께 성공한다(Bringing People Together! Together We Grow, Together We Succeed!)"는 모토를 실현하기 위해 글로벌 IVD 기업과 함께할 준비를 마쳤다. CACLP는 건전한 경쟁, 협력 및 공유하는 성장을 특징으로 하는 글로벌 IVD 커뮤니티를 구축함으로써 IVD 산업의 미래를 형성하고, 힘을 모아 놀라운 성공을 달성하고자 한다.

더 자세한 내용은 웹사이트 https://en.caclp.com에서 확인할 수 있다.

출처: GL EVENTS RUIHE (SHANGHAI) EXHIBITION CO., LTD.