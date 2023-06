DBIC Online, Tmall과 파트너십 체결

-- "중국에서 마케팅 기술 역량 강화"

-- 'Doing Marketing in China Certificate Program' 도입

(상하이 2023년 6월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 12일, 사업 교육을 제공하는 중국의 선도적인 비즈니스 교육 부문의 온라인 학습 플랫폼인 Doing Business in China (DBIC) Online이 흥미진진한 신규 프로그램 'Doing Marketing in China Certificate Program'을 도입하고자 유명 전자상거래 대기업 Taobao & Tmall Group과 파트너십을 체결했다. 이 협력 이니셔티브에는 상하이자오퉁대학교(Shanghai Jiao Tong University, SJTU) ACEM(Antai College of Economics and Management) 마케팅 교수 3명과 Tmall의 브랜드 전략 전문가 4명이 참여한다. 이 프로그램은 ACEM의 학술 전문지식을 Tmall의 실제 산업 통찰력과 결합시킴으로써, 중국의 역동적인 소비자 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공하는 것을 목표로 한다.



DBIC Online and Tmall Join Forces to Launch "Doing Marketing in China Certificate Program"

'DBIC Online x Tmall Doing Marketing in China Certificate Program'은 학습자가 중국 마케팅에 대한 심층적인 통찰력과 전문 지식을 갖출 수 있도록 설계된 8개의 온라인 강좌를 제공한다. 모든 온라인 수업 과정을 성공적으로 이수하고 시험에 합격한 학습자는 상하이자오퉁대학으로부터 프로그램 인증서를 받게 된다.

공식 웹사이트 https://online.acem.sjtu.edu.cn/DBIC에서 'Doing Marketing in China Certificate Program'에 등록하고, DBIC Online에 관한 추가 정보를 확인할 수 있다. 상하이자오퉁대학 ACEM이 개발한 이 선구적인 온라인 학습 플랫폼은 구체적으로 국제 학습자를 위해 맞춤화된 중국 내 동종 최초의 프로그램이다. 이 프로그램은 중국 특유의 비즈니스 생태와 관행에 초점을 맞춘 풍부한 영어 온라인 강좌를 제공한다. 학습자는 DBIC Online을 통해 중국에 대한 지식을 확장하고, 중국 비즈니스의 역량을 확보하며, 미래의 학업 또는 경력 추구를 위한 토대를 마련할 수 있다.