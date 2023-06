Xinhua Silk Road "2023 RCEP 지방정부 및 우호도시 협력포럼 개최"

-- 중국 동부 안후이성에서 개막

(베이징 2023년 6월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 9~10일 중국 동부 안후이성 황산시에서 2023 RCEP 지방정부 및 우호도시 협력(황산)포럼(2023 RCEP Local Governments and Friendship Cities Cooperation (Huangshan) Forum)이 '상생 미래를 위한 지역 협력(Regional Cooperation for a Win-win Future)'이라는 주제로 진행됐다. 열렸다.



Photo provided shows the participating business associations jointly released the 2023 RCEP Huangshan Forum Initiative

이 행사에는 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) 회원국 정부 수반, 포춘 글로벌 500대 기업과 유명 기업의 임원, 국내외 협회 및 투자기관 대표, 그리고 국내외 전문가 및 학자를 포함해 약 500명이 참석한 가운데, RCEP 경제 및 무역 협력을 위한 새로운 기회에 대해 논의했다.

안후이성 성장 Wang Qingxian은 환영사에서 "이 포럼은 RCEP의 전면 이행 후 가장 먼저 열린 행사 중 하나"라며, "이는 모든 측면에서 확장과 개방을 도모하고자 하는 중국의 태도와 결의를 강조하는 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "업계를 위해 더 많은 기회를 공동으로 제공할 수 있도록 우호도시 관계, 비즈니스 및 경제 협회, 국제단체의 역할을 충분히 활용함으로써 기업 간 협력을 통해 정부 간 협력을 진행해야 할 것"이라고 제안했다.

주중 미얀마대사 U Tin Maung Swe는 "이 포럼은 RCEP 회원국과 지방정부가 의견을 교환할 수 있는 시기적절하고 의미 있는 플랫폼"이라고 언급했다. 이는 지방정부의 협력을 심화하고, RCEP 회원국에 사회경제적 혜택을 제공하며, 국민의 복지를 향상시키는 데 일조할 것으로 예상된다.

아세안(ASEAN) 사무총장 지명자 Gao Jinhong은 영상연설을 통해 "RCEP 회원국은 디지털화와 지속가능한 발전 등 더 많은 요소를 RCEP로 통합하는 한편, 민간 기업을 촉진하기 위한 노력을 기울여야 할 것"이라고 강조했다.

이번 행사에서는 실용적인 협력도 이뤄졌다. 2023 RCEP 황산 포럼 이니셔티브(2023 RCEP Huangshan Forum Initiative)가 발표되고, 필리핀 라오아그시와 황산 간에, 그리고 안후이성과 라오스 아타푸주 간에도 우호 관계가 구축됐다. 또한, 안후이성과 RCEP 회원국 간의 협력을 더욱 강화하고자 6건의 경제 무역 협력 프로젝트와 5건의 문화 협력 프로젝트 계약이 체결됐다.

이번 포럼에는 중국 Anhui Conch Group Co., Ltd.와 Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. 등과 같은 우수 기업도 참가했다. Anhui Conch Group 이사회 회장 Yang Jun은 "이 기회를 통해 RCEP 회원국의 지방 정부, 기업, 협회 및 투자기관과 의사소통 및 교류를 강화하고, 이를 통해 상생 미래를 위한 지역 협력을 심화할 것"이라며 "또한, 협력을 통해 비즈니스 기회를 탐색할 계획"이라고 말했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/334515.html

출처: Xinhua Silk Road