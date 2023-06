하이센스, 유로 시장에서 스포츠 파트너십 유지

-- 새로운 판매 결과로 회사의 글로벌 스포츠 마케팅 전략 효율성 입증

(칭다오, 중국 2023년 6월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 선도적인 소비자 가전 및 가전제품 회사인 하이센스(Hisense)가 Nations League Finals 2023과의 공식 파트너십을 발표했다. 이번 스폰서십은 결승전 파트너로서 하이센스의 세 번째 참여이며, 이는 하이센스의 종합적인 스포츠 마케팅 전략이 성공적이었음을 보여주는 새로운 판매 결과에 따른 것이다.

UEFA와의 계약을 통해 경기장의 대형 스크린에 하이센스 로고가 표시될 뿐만 아니라, 피치 사이드와 기자회견 시에도 하이센스 로고가 노출된다. 또한, 이 파트너십을 통해 소비자 가전 회사 하이센스는 결승전의 각 경기에서 가장 주목할 만한 순간을 강조하는 'Skill of the Day' 콘텐츠 시리즈의 스폰서가 될 예정이다.



UNLF를 위한 하이센스의 브랜드 캠페인 'Way to Glory'

토너먼트가 진행되는 동안 하이센스는 맞춤형 캠페인 'Way to Glory'의 활성화를 추진한다. 이 캠페인은 하이센스의 지속적인 국제적 발전에 대한 내용을 비롯해 4개의 결승 진출팀이 결승전 승리를 위해 시작할 여정을 담을 예정이다. 하이센스는 Way to Glory 캠페인을 통해 ULED 시리즈 TV, 레이저 TV, 냉장고, 에어컨을 홍보할 계획이다.

Way to Glory 캠페인 및 UEFA Nations League Finals 2023과의 파트너십은 하이센스가 국제적으로 높은 성장세를 나타낸 시기에 이뤄졌다. 1월부터 4월까지 유럽에서의 하이센스 TV 판매는 전년 대비 71.14% 증가했고, 세탁기 판매는 63.73% 증가했다. 이는 하이센스가 스포츠 세계에 보인 헌신적이고 지속적인 참여에 힘입은 바가 크다.

하이센스가 국제적으로 첫발을 디딘 이래, 회사는 줄곧 스포츠 마케팅을 최대한 활용해 소비자 및 파트너와 강력한 관계를 구축하는 데 집중했다. 하이센스는 세계적으로 유명한 스포츠 자산과의 파트너십을 통해 세계에서 가장 주목받는 일부 문화 행사에서 존재감을 과시할 뿐만 아니라, 세계적 수준의 글로벌 브랜드가 되고자 하는 회사의 의지도 강조했다.



Hisense Italia, 2024/25 시즌까지 인터 밀란과 파트너십 체결

하이센스는 현재 66개의 해외 기업과 사무소를 보유하고 있으며, 현지 비즈니스 개발을 지원하는 데 있어 중요한 역할을 하는 현지 스포츠 마케팅 전략을 보유하고 있다. 중요 사례로는 현지의 열성 팬을 보유한 인터 밀란(Inter Milan)과의 파트너십을 꼽을 수 있다. Internazionale 또는 Nerazzurri라고도 불리는 이탈리아 축구클럽 인터 밀란은 2022년 8월에 하이센스와 파트너십을 체결했다. 인터 밀란은 이달 10일(토요일)에 13년 만에 챔피언스 리그 결승전(Champions League Final)에 출전한다.

이번 계약은 인터 밀란과 하이센스가 지속적으로 성과를 개선하고, 성공을 지향하며, 두 조직이 공유할 수 있는 이점을 육성하고자 하는 상호 간의 바람의 산물이다. 하이센스는 인터 밀란과 관련해 하이센스의 모든 커뮤니케이션에 수반되는 #alwaysbetter의 정신으로 이 세 가지 신념을 하나의 기치 아래에 세울 예정이다.

또한 하이센스는 인터 밀란의 문장과 팀 색상을 특징으로 하는 Chill Fridge Inter 한정판을 선보인다. 지난달 하이센스는 인터 밀란 부회장 Javier Zanetti의 서명이 담긴 특별 버전의 소형 냉장고를 위해 eBay에서 자선 경매를 열었다. 해당 수익금은 유니세프(UNICEF)에 기부될 예정이다. 인터 밀란 팬들은 'I'M CHILL'이라는 슬로건으로 출시된 이 제품을 지금 아마존[ https://protect-eu.mimecast.com/s/rYYRCovq2ilA8LELIzGa4r?domain=amazon.it ] 및 Euronics[ https://protect-eu.mimecast.com/s/2loECpR0YiQgyNmNsYXkJ9?domain=euronics.it ]에서 구매할 수 있다.