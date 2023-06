옴디아: 대부분의 게임 IP 영화 및 시리즈 각색은 애니메이션

런던, 2023년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 옴디아 의 새로운 조사에 따르면 게임 IP에서 비롯된 대부분의 영화 및 시리즈 개작이 애니메이션인 것으로 나타났다. 일본은 Pokémon이 전 세계적으로 가장 큰 성공을 거두면서 수십 년 동안 크로스 미디어 IP의 기회를 극대화했다. 1982년 이후 비디오 게임 각색의 3/4(72%)이 애니메이션에서 나왔고, 이러한 각색의 65%는 일본 애니메이션 시리즈에서 나왔다.

Number of video game title adaptations by subgenre since 1982 - as a proportion of all video game titles from that period