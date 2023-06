KIIT, 오디샤주 열차 사고 희생자 가족에게 일자리 및 교육 제공

부바네스와르, 인도, 2023년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 인도 부바네스와르에 위치한 KIIT Deemed to be University가 지난주 오디샤주 동부 발라소르 근처에서 발생한 비극적인 열차 충돌 사고에서 부모를 잃은 아이들을 위해 가족 구성원 1명을 고용하고 무료 교육의 기회를 제공하기로 했다.

KIIT & KISS Founder Dr Achyuta Samanta announcing support to the family members of the Odisha train mishap victims.