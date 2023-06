의학 저술 산업에 대한 Turacoz의 기여

-- 과학 저술 지원하는 생성형 AI 도구

네덜란드 위트레흐트 및 뉴델리, 2023년 6월 8일 /PRNewswire/ -- Turacoz가 생성형 AI 분야의 신규 참여자 및 전문가 모두와 함께 관련 행사에 적극적으로 참여함으로써 생성형 AI가 의료 커뮤니케이션에 미치는 변혁적인 영향을 수용하고 있다. 최근 Turacoz Group의 설립자 겸 이사 Dr. Namrata Singh는 프라하에서 열린 제55회 EMWA 콘퍼런스에서 의학 저술과 생성형 AI의 진화하는 지형에 관한 성공적인 원탁회의를 진행했다. 이 원탁회의는 의학 저술의 진화 및 생성형 AI 도구를 이용하기 위해 의학 저술자에게 새로운 기술을 가르쳐야 하는 필요성에 대한 통찰력 있는 대화를 촉진했다. 이 회의가 성공적으로 끝난 후, EMWA는 구체적으로 의학 저술을 지원하는 생성형 AI 도구의 경향과 발전에 대한 인식을 높이고자 'AI Working Group'을 만들었다.



Turacoz는 이 여세를 몰아 '생성형 AI(챗GPT) 시대에 과학 저술의 윤리적 발전(Developing Scientific Publications Ethically in the Era of Generative AI (ChatGPT))'에 대한 두 건의 웨비나를 연속 개최했다. 이들 웨비나는 참가자에게 생성형 AI와 과학 저술의 교차점을 탐색하고, 귀중한 도구를 발견하며, 핵심을 찌르는 질문에 대한 해답을 찾을 기회를 제공했다.

Turacoz는 AI와 의학 저술(AIMW) 브레인트러스트 이니셔티브를 전개했다. 이는 의학 저술 분야에서 생성형 AI가 제공하는 기회를 이해하고 탐색하고자 하는 뜻이 비슷한 사람들로 구성된 AI 중심 커뮤니티를 구축하는 것이다. 이 이니셔티브는 AI 사용 시 당면하는 통찰, 경험, 도전을 수집하고, 여러 가지 생성형 AI 도구의 효율성을 개선할 그럴듯한 해결책을 제시하는 것을 목표로 한다. AIMW 브레인트러스트 이니셔티브는 향후 수개월 동안 진행할 구체적이고 측정 가능하며 실용적인 몇 가지 소규모 활동을 기획했다. 이들 활동은 무료로 참여할 수 있다.

마지막으로, Turacoz는 곧 시작될 과학 저술 강좌 '과학 저술을 위한 CPD-UK 공인 인증 과정: AI를 이용한 포괄적인 학술지 발간 전개(CPD-UK Accredited Certificate Course in Scientific Writing: Developing End-to-End Journal Publication Using AI)'를 업데이트했다. 발간 전개 부문의 생성형 AI 도구에 관한 쌍방향 세션은 저술자들이 여러 가지 생성형 AI 도구의 한계를 이해하고, 새로운 지식을 학습할 수 있도록 지원할 예정이다.

Turacoz Group[https://turacoz.com/ ]은 생물제약 기업, 의료 기술 업체, 의료 전문가 및 연구소의 제품/서비스 개발 여정을 안내하는 전략적 파트너다. Turacoz는 고객이 환자 치료를 향상 및 개선하는 핵심적인 연구와 개발에 집중할 수 있도록 대상별로 구체적인 언어 및 형식(인쇄 및 디지털 모두 포함)으로 분명하고 일관성 있으며 완전하고 간결하며 구체적인 과학 커뮤니케이션을 구축한다.

