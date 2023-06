셀가드, 차세대 배터리 셀을 위해 리시온 배터리와 전략적 제휴를 맺음에 따라 에너지 저장 장치 성장에 또 다른 발걸음 내딛다

노스캐롤라이나주 샬럿, 2023년 6월 7일 /PRNewswire/ -- Polypore International, LP(Polypore)의 자회사인 Celgard, LLC(Celgard)는 Lithion Battery, Inc. 이로써 양사는 리튬인산철(LFP) 양극재를 사용한 차세대 리튬이온 전지용 배터리 분리막 공동 개발에 착수하게 된다. 이러한 협력 노력을 통해 양사는 마이크로그리드 전력 애플리케이션과 같은 용도로 에너지 저장 시스템(ESS)을 필요로 하는 사람들에게 지속적으로 전력을 공급해야 한다는 점증하는 수요를 충족할 것이다. 셀가드(Celgard)는 수십 년 동안 분리기 솔루션을 제공해 온 의료 도구와 군사 및 산업 시장에도 배치될 수 있다.

Celgard, a Polypore subsidiary, supports its growth in energy storage systems (ESS) by forging alliance with Lithion Battery, advancing next-generation battery cells for use in micro-grid power applications. The cells could also be deployed in medical tools and military and industrial markets, where Celgard has been providing separator solutions for decades.