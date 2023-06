GWM, 고객 경험 업그레이드 위해 글로벌 자동차 페스티벌 개최

(바오딩, 중국 2023년 6월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 GWM이 지능형 신에너지 차량(New Energy Vehicles, NEV) 부문에서 회사의 지배적인 입지를 충분히 활용하고 고객 경험을 업그레이드 하기 위해 해외 시장에서 글로벌 자동차 페스티벌을 시작했다.



GWM은 HAVAL H6, HAVAL JOLION 및 GWM POER 같은 핵심 모델을 출시하며 지능형 NEV 라인업을 업그레이드하고 있다. 이들 모델은 모두 전력 성능, 지능화 및 안정성 측면에서 업데이트됐다. 올 5월 GWM의 신차 판매량은 전년 대비 26.18% 증가한 101,020대를 기록했고, 해외 판매량은 사상 최대치인 25,131대를 기록하면서 전체 판매량의 24.88%를 차지했다.

GWM HAVAL H6 라인은 3세대로 업그레이드됐다. GWM은 여러 시장에서 환경 보호와 기술 설정에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 HAVAL H6 HEV와 HAVAL H6 PHEV를 연속 출시했다. L.E.M.O.N. DHT 기술을 기반으로 하는 두 모델은 최고의 성능과 낮은 연료 소비량을 자랑한다.

업그레이드된 H6 라인은 더 발전된 지능과 더 높은 안전성을 특징으로 하며, A-NCAP(Australasian New Car Assessment Program)로부터 별 5개 안전 등급을 받았다. HAVAL H6는 우수한 제품 강점을 바탕으로 출시 후 전 세계 400만 명 이상의 소비자로부터 호평을 얻었다.

GWM의 또 다른 모델인 HAVAL JOLION은 도시 주행에 적합하며, 더욱 유행하는 디자인과 차체 색상을 선보인다. 그뿐만 아니라, 이 모델의 기술 설정은 글로벌 소비자의 수요를 기반으로 한다. HAVAL JOLION은 다양한 시장에서 스타일리시한 외관, 세련된 운전석 및 지능적인 설정을 알아보는 젊은 소비자 사이에서 큰 인기를 얻고 있다.

남아프리카공화국에서, HAVAL JOLION은 출시 첫 달에 소형 SUV 소매 판매량 부문에서 1위를 차지했다. 이 모델은 남아프리카공화국 자동차협회(National Association of Automobile Manufacturers of South Africa, NAAMSA)가 주관하는 Accelerator Awards에서 'Top Imported Newcomer Car of the Year'로 선정됐고, 페라리 SF90, 토요타 Starlet 및 기아 페가스와 함께 'Passenger Newcomer of the Year Award' 후보에 올랐다.

GWM POER는 우수한 오프로드 성능, 높은 부하 용량 및 첨단 지능형 기술을 통합하도록 설계된 GWM의 고급 지능형 픽업이다. 이 픽업 모델은 호주, 칠레, 사우디아라비아, 남아프리카공화국 및 기타 시장에서 출시됐다. GWM POER는 소비자의 여러 수요를 해소하고자 다양한 지능형 주행 보조 기능을 장착했다. 호주에서 출시된 이 모델은 차선 유지 보조(Lane-Keeping Assist, LKA)와 자동 긴급 브레이크(Automatic Emergency Braking, AEB) 같은 지능형 안전 기능을 선보인다. GWM POER는 안전성 설정과 강력한 제품 강점을 바탕으로 A-NCAP으로부터 별 5개 안전 등급을 받았고, 칠레에서는 Best Pickup of the Year로 선정됐다.

GWM은 이번 행사를 통해 NEV 변혁을 가속화하고, 소비자의 업그레이드 수요를 충족할 더 많은 첨단 지능형 NEV를 제공할 예정이다.

앞으로도 GWM은 회사의 글로벌 브랜드 실행 계획인 'ONE GWM'에 초점을 맞춰 소비자 경험을 지속해서 향상시키고 인기를 드높일 계획이다. 또한, 전 세계 소비자에게 고품질의 맞춤형 모빌리티 경험을 제공할 지능형 NEV 출시할 예정이다.

출처: GWM