Colorcon, Inc., 말레이시아 신규 필름 코팅 제조 공장에 투자

할리스빌, 펜실베이니아주, 2023년 6월 6일 /PRNewswire/ -- Colorcon, Inc.가 말레이시아 조호르주에 설립되는 신규 필름 코팅 제품 제조 공장에 투자한다는 내용을 공식 발표했다. 이 공장은 올 8월에 착공되고, 2025년 7월에 완공될 예정이다. 동급 최고의 시설로 자리 잡을 이 공장은 Colorcon의 글로벌 네트워크에서 여덟 번째 공장이 된다. 이 공장은 호주와 뉴질랜드를 포함해 동남아시아 지역에 위치한 제약 및 기능성 식품 제조업체를 위한 고품질의 혁신적인 필름 코팅 제품을 생산할 예정이다.

Colorcon, Inc. is investing in a new manufacturing plant in Johor State, Malaysia for its film coating products with completion expected by July 2025