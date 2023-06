시암 피왓, 중대한 국제 협력 위해 이노션과 파트너십 체결

(방콕 2023년 6월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 시암 피왓(Siam Piwat) 그룹이 현대자동차 그룹의 글로벌 마케팅 커뮤니케이션 기업인 이노션(INNOCEAN)과의 전략적 파트너십을 통해 그룹의 프리미엄 글로벌 사업 에코시스템을 확장하고 있다. 시암 피왓 그룹은 세계 선도적인 소매 및 부동산 개발업체이자 시암 파라곤(Siam Paragon), 시암 센터(Siam Center), 시암 디스커버리(Siam Discovery) 등 방콕의 세계적인 명소를 소유 및 운영한다. 또한, 시암 피왓 그룹은 ICONSIAM, ICS 및 시암 프리미엄 아웃렛 방콕(Siam Premium Outlets Bangkok)의 공동 파트너이기도 하다. 이번 협업은 시암 피왓 그룹에 있어 새로운 비즈니스 기회와 국제적 확장을 의미하며, 태국 및 국제 방문객이 '가장 먼저 떠올리는' 브랜드로서 얻은 '국제적 존경'을 받는 기업으로 인정받은 성과를 강조한다.



Siam Piwat joins forces with INNOCEAN, Hyundai Motor Group’s global marketing communication enterprise

시암 피왓 기업 커뮤니케이션 부문(Corporate Affairs and Communications) 사장 Mayuree Chaipromprasith는 "자사의 '공동 창조 및 승리를 위한 협력(Co-Creation and Collaboration to Win)' 전략은 다양한 산업에서 최고 수준의 현지 및 국제 리더로 구성된 자사의 강력한 산업 에코시스템에 무한한 잠재력과 역량을 부여했다"고 밝혔다.

그는 "이 파트너십은 지식과 노하우 공유, 혁신, 창의성 및 비즈니스 경험을 최적화할 뿐만 아니라, 양사의 강점을 강화하고 국제적 규모의 새로운 비즈니스 기회를 향한 문도 열어줄 것"이라며 "양측은 심층적인 소비자 행동 연구를 공동으로 진행해 태국과 한국뿐만 아니라 전 세계에서 소비자를 위해 동종 유일하고 독특한 소매 경험을 맞춤화하기 위해 미래 사업 성장을 위한 통찰을 확보할 것"이라고 설명했다. 이어 "이는 기회를 제공하고, 세계에 태국의 창의성을 선보이기 위해 '세계의 쇼케이스'가 되고자 하는 자사의 사명을 보여주는 증거"라고 덧붙였다.

이용우 이노션 사장 겸 글로벌 CEO는 "이노션는 전 세계 23개국에서 33개 이상의 해외 법인을 보유한 글로벌 에이전시로서, 혁신, 협력 및 우수성에 중점을 두고 있다"며 "자사는 한계에 도전하며, 새로운 아이디어와 기회를 환영해왔다"고 말했다. 이어 "시암 피왓과의 글로벌 파트너십의 핵심은 양사가 공유하는 비전과 불가분의 관계에 있다"면서 "시암 피왓은 태국에서 세계적인 명소를 성공적으로 개발해온 선두주자로서 우수성, 혁신 및 동종 유일한 경험으로 인정받은 기업"이라고 설명했다. 그러면서 "양측은 서로의 강점, 전문지식 및 풍부한 자원을 활용해 더 큰 성과와 성장 및 무한한 성공을 이룰 것"이라고 덧붙였다.

이 파트너십은 방콕에서 2개의 K-라이프스타일 매장을 최초 개장하는 것으로 시작될 예정이다. 그중 하나인 '보글보글 K-라면 팝업스토어'는 2023년 6월 24일~7월 31일에 시암 디스커버리에서 개장해 동남아시아에서 최초로 한국 라면 경험을 선보일 예정이다. 또 다른 팝업스토어도 조만간 개장할 예정이다. 이 두 매장은 태국 고객과 국제 관광객에게 새로운 명소가 될 것으로 기대되며, 새로운 협력 프로젝트 라인업도 곧 공개될 예정이다.