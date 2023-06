-- 환상적인 무지개 현상 기념하며, 2028년에 세계적인 성소수자 국가로 나설 예정

-- 500명 이상의 LGBTQIAN+가 무지개 깃발 퍼레이드에 참여

-- 이 행사는 모든 차이를 수용하고, 평등을 도모하는 다양성을 아우르는 Central World를 반영하고자 평등을 상징



태국, Central World에서 'Pride for All' 캠페인 진행

(방콕 2023년 6월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 성소수자의 달(Pride Month)을 기념해 태국에서 다채로운 성소수자 축제가 열리면서 LGBTQIAN+ 공동체를 지지하고 축하할 예정인 만큼, 그 마법 같은 순간을 체험할 수 있다. 태국의 성소수자 축제를 이끄는 Central World 쇼핑센터에서는 태국의 2023년 성소수자 기념행사인 'PRIDE FOR ALL'을 대대적으로 축하하고자 Spectacular Pride 퍼레이드를 진행한다. 이 JV는 태국의 유엔개발계획(UNDP), 정부 파트너 및 방콕시 행정부, Galderma Thailand, Muse by Metinee, Bangkok PRIDE 및 Tiffany's Show Pattaya Co., Ltd.가 주도하는 민간 부문이 공동으로 진행한다.

PRIDE HAPPENING - 6월 내내 진행되는 무지개 현상

Central World의 'Proud to be Pride'가 주도하고, 전국 8개 지부에서 무지개 깃발을 흔들며 진행하는 The Biggest Pride Parade에서는 'Fly High In The Sky for Pride' 쇼와 500명 이상의 모델이 참여하는 패션 퍼레이드도 볼 수 있다. Galderma(태국)에서는 'This is my look' 퍼레이드가 시작돼 자신감과 매력으로 충만한 자기표현을 볼 수 있다. 이후에는 태국의 주요 예술가들이 참석하는 환상적인 'Pride Concert'가 열린다.

Central World가 방콕시 행정부 및 Naruemit Pride와 공동 개최하는 Bangkok Pride 2023 퍼레이드는 다양성과 평등의 목소리를 낸다. 이 퍼레이드는 Pathumwan 교차로에서 Central World가 있는 Ratchaprasong 교차로로 이동한다. 아름답고 장관을 이루는 144.8미터의 무지개 깃발이 흔들리고, 수십만 명이 이 웅장한 행렬에 참가한다. 주지사, 대사, 정부 기관 및 LGBTQIAN+ 공동체 대표들이 참석하는 특별쇼, 미니 콘서트 및 성 다양성 기념행사도 즐길 수 있다.

centralwOrld, 파타야 중부, 푸껫, 우돈타니, 콘 캔, 치앙마이 및 촌부리에서 진행되는 Pride Talk with UNDP에서는 LGBTQIAN+ 공동체의 핵심 인물들이 전개하는 토론을 들을 수 있다. centralwOrld에서는 국가별 의상을 입고 Miss International Queen Enjoy Pride 대회를 진행한다. 아티스트의 설치 미술품을 체험할 수 있는 Pride Vibe, 작품을 선보이는 'Teayii' Prapatsorn, centralwOrld에서 2개월(2023년 6~7월) 동안 진행되는 'Seat a Pride', 'Mirror Mirror: Reflect Yourself'라는 아트 컨셉으로 열리는 Central Chonburi도 체험할 수 있다.