BBC 스튜디오 아시아, 한국과 두 건의 라이선스 계약 체결

-- 이번 계약은 '블루이'와 '헤이 더기'의 캐릭터 IP를 대상으로 하며, BBC 스튜디오 키즈 & 패밀리는 아시아 전역에 큰 히트작인 '블루이'와 '헤이 더기'를 제공할 계획

(서울 2023년 6월 5일 PRNewswire=연합뉴스) BBC 스튜디오 아시아(BBC Studios Asia)가 에스엠지홀딩스(SMG Holdings)와는 '블루이(Bluey)'의 라이선스 계약을, 스튜디오 에이콘(Studio Acorn)와는 '헤이 더기(Hey Duggee)'릐 라이선스 계약을 체결했다. 블루이와 헤이 더기는 BBC 스튜디오의 어린이용 작품 중 가장 많은 사랑을 받으며 이름이 알려진 작품이다. 이들 계약은 출판, 의류 및 액세서리, 홈웨어, 지역 식품 및 라이브 행사를 포함해 다양한 어린이용 제품을 포괄한다.



BBC Studios Asia announces two licensing agency deals for global character IPs Bluey and Hey Duggee in South Korea.