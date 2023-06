중국 북부 창저우시에서 공개된 정원 박람회

(창저우, 중국 2023년 6월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 5월 26일, 운하로 번성하는 중국 북부 도시 창저우에서 제6회 허베이성 (창저우) 정원박람회가 막을 올렸다. 창저우시 정부의 발표에 따르면, 학술 교류, 정원 가꾸기, 기술 대회 및 문화 전시 등 다섯 개 부문에서 총 19가지 활동이 8월 말까지 이어질 예정이라고 한다.



Garden Expo in Cangzhou, N. China Hebei Province

올해 박람회는 '수천 마일의 주요 도로, 대운하의 웅장한 아름다움(Thousand Miles of Thoroughfare, Grand Beauty of the Grand Canal)'이라는 주제에 따라 창저우의 대운하 문화를 소개하고, 정원 예술을 선보이며, 부지 선정, 기획, 건설 및 다양한 문화 활동 기원을 아우르는 전면적인 방식으로 생태 문명을 도모할 계획이다.

세계문화유산인 베이징-항저우 대운하는 북에서 남쪽으로 박람회 공원을 가로질러 흐른다. 창저우는 대운하 경치 벨트를 정교하게 건설하고, 양 둑에 도시 전시 공원과 전문 식물 전시 공간을 마련했다.

작년 베이징-항저우 대운하의 창저우 구간이 새롭게 개항되며 문화적 아름다움과 박람회 공원을 연결하고, 모든 요인을 아우르는 관광 기회를 방문객에게 제공했다. 최근 수년 동안 창저우는 대운하를 따라 박람회 공원을 건설하는 한편, 양측에 위치한 Nanchuan과 Langyin의 역사적인 건물을 복원했다.

중국 대운하 무형 문화유산 전시관(China Grand Canal Intangible Cultural Heritage Exhibition Hall)은 대운하를 따라 위치한 전시 공간 중 가장 유명하다. 이 전시관은 창저우의 독특하고 다양한 민속 예술을 보여주며, 방문객이 현대 정원 예술을 감상하는 한편, 대운하의 매력을 완전하게 체험할 수 있도록 지원한다.

무형 문화유산인 자연 생태풍경이 박람회 공원 내 마당 건축 및 경치와 유기적으로 통합됐고, 창저우 중심부에 위치한 216km 대운하 경치 벨트에서 반짝이는 진주가 됐다.

올해 정원 예술 박람회(Garden Art Exhibition)와 도시 계획 및 설계대회(Urban Planning and Design Competition)가 창저우의 Dahua 산업유산문화지구(Cangzhou Dahua Industrial Heritage Cultural Zone)에서 열린다. 정원 박람회 공원과 인접한 이 지역은 올해 정원 박람회를 위한 중요한 교점이기도 하다. 이곳은 본래 1970년대 초에 건설된 13개 화학비료 공장 중 하나였다.

허베이성의 정원 박람회와 5개의 정원 박람회는 2017년부터 개최 도시에서 13,050묘(약 2,150에이커)의 녹색 공원 공간을 확장했다고 한다.

창저우는 운하로 번성하는 도시다. 길이가 200km 이상인 대운하 수로는 잘 보존돼 있으며, 운하를 따라 수많은 역사 유적이 위치한다.