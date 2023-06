Slenergy, 뮌헨에서 주거용 에너지 솔루션 iShare-Home 출시

(뮌헨 2023년 6월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 5월 31일, Slenergy가 독일 뮌헨에서 멋진 브랜드 및 신제품 출시 행사를 진행했다. 이 행사에서, Slenergy는 고객이 에너지 비용을 절감하고, 에너지 독립성을 실현하며, 탄소 발자국을 최소화할 수 있도록 지원하고자 야심 차고 혁신적인 주거용 에너지 솔루션 iShare-Home을 공식 출시했다.



Group Photo of Slenergy's "Lighting Up The Future" Event