2023년 국제 산악 관광의 날 주제 행사, 라오스에서 개막

런던, 2023년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 연합뉴스 이달 29일, 라오스 비엔티안에서 2023년 국제 산악 관광의 날(International Mountain Tourism Day 2023) 행사가 막을 올렸다. 이번 행사는 '산의 경이로움을 만끽하고, 삶의 아름다움을 나누며, 관광산업을 활성화하는 길(Enjoy the Wonder of Mountains, Share the Beauty of Life, and Revitalize the Tourism Industry)'이라는 주제로 진행됐다. 이번 행사는 라오스 정보문화관광부(Ministry of Information, Culture and Tourism), 국제산악관광연맹(International Mountain Tourism Alliance, IMTA), 아시아태평양관광협회(Pacific Asia Travel Association, PATA), 글로벌관광경제포럼(Global Tourism Economy Forum, GTEF)이 주관했으며, 유엔세계관광기구(UNWTO), 세계여행관광협회(World Travel and Tourism Council, WTTC), 아세안-중국센터(ASEAN-China Centre), CNIE, 구이저우성 문화관광부(Department of Culture and Tourism), 구이저우성 외사국(Foreign Affairs Office)이 후원했다. 또한, 이 행사에는 250여 명의 참가자가 모여 산악관광 공급, 시장 개발 및 신규 소비자 수요에 관한 해결책을 논의했다.



International Mountain Tourism Day 2023

주요 내빈으로는 라오스 정보문화관광부 차관 Ounethouang Khaophanh, IMTA 부회장 겸 사무총장 Fu Yingchun, 라오스 비엔티안 부시장 Phouvong Vongkhamsao, 중국 문화관광부 전 감사관 Zhang Xilong, 세계관광연맹(WTA) 부회장 Xu Peng, 라오스 정보문화관광부 기획국제협력국장 Phengchanh Phengmuang, 라오스 국제관광협회(IOV) 글로벌 부사장 Emma Chen, 라오스 정보문화관광부 관광사업관리국장 Darany Phommavongsa, 유럽관광위원회 중국지부 회장 Franka Gulin, 라오스 국립상공회의소 위원 Inthy Deuansavanh, 아시아동굴학연합(Asian Union of Speleology) 부회장 Goto Satoshi 등이 참석해 자리를 빛냈다. Ounethouang Khaophanh 차관과 Fu Yingchun 부회장이 개회사를 맡았으며, PATA 회장 Peter Semone, GTEF 및 IMTA 부회장 Pansy Ho, UNWTO 관광 대사 Zhu Shanzhong, CNIE 부회장 Dou Enyong, 아세안-중국센터 사무총장 Shi Zhongjun이 주최자 및 국제기구를 대표해 영상으로 축사를 보냈다.

기조연설은 전 UNWTO 사무총장 Francesco Frangialli, Emma Chen, Franka Gulin, CASS 사무총장 Jin Zhun, 트립닷컴(Trip.com) 그룹 대표 Song Liguo가 맡았다. IMTA 사무차장 Wu Mai는 이번 행사에서 2023년 국제 산악관광의 날을 위한 비엔티안 컨센서스 '관광 활성화와 밝은 미래를 향해(Revitalizing tourism and creating a bright future together)'를 발표했다.

이 외에도, 발대식, 주제 포럼, 아시아 산악관광 진흥 콘퍼런스(Asian Mountain Tourism Promotion Conference), IMTA의 '세계 명산 추천' 및 교류회 등의 행사가 함께 진행됐다.

