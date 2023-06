2023 중국 종자 회의 및 Nanfan 농업 실리콘 밸리 포럼 개최

종자 산업의 재활성화 도모

업계 리더들, 함께 성과 강조 및 전 세계적 협력 도모하며 성공리에 폐막

(싼야, 중국 2023년 6월 1일 PRNewswire=연합뉴스) Hinews 뉴스 보도:

2023 중국 종자 회의 및 Nanfan 농업 실리콘 밸리 포럼(2023 China Seed Congress & Nanfan Agricultural Silicon Valley Forum)이 성공적으로 막을 내렸다. 이번 행사에는 3천 명 이상의 국내외 내빈 및 업계 관계자가 참석했다.

나흘간 진행된 이 행사에서, 참가자들은 종자 산업의 발전을 논의하고 분석하며, 사업 성장을 위한 전략을 구상하고, 종자 부문의 활성화를 위한 중요한 통찰을 교환했다. 일부 전문가와 학자는 오늘날 종자 산업의 새로운 경향과 과제를 발표하고, 중국 종자 산업의 재활성화와 Nanfan 농업 실리콘 밸리의 추가 발전을 위한 제안을 발표했다.

그뿐만 아니라, 메인 포럼에서는 싼야 야저우베이 과학기술도시(Sanya Yazhou Bay Science and Technology City) 관리국이 현재 건설 중인 Nanfan 박물관(Nanfan Museum)을 위한 현장 전시를 위한 컬렉션을 요청한다고 발표했다. 이 박물관은 지난 60년 동안 중국의 핵심적인 종자 교배 중심지로 변모한 Nanfan의 역사를 기리는 것이다. 박물관 건설은 2022년 10월 10일에 시작됐다. 이 박물관은 Nanfan의 업적뿐만 아니라 Nanfan 이전 세대의 회복 탄력성을 기리는 전시 구역도 마련할 예정이다. 농업농촌부(Ministry of Agriculture and Rural Affairs)의 후원 아래 중국종자협회(China Seed Association), 하이난성 농업농촌부(Hainan Provincial Department of Agriculture and Rural Affairs)와 싼야 야저우베이 과학기술도시 관리국이 Nanfan과 관련된 문서 자료, 사진, 식물 표본, 생산 도구, 과학 연구 도구, 일용품 및 기타 기념품을 수집하기 위한 협력적인 노력을 시작했다. 이렇게 수집된 물품은 Nanfan 농업 실리콘 밸리의 역사를 연대순으로 기록하는 파노라마 작품을 만드는 데 사용될 예정이다. 이 박물관은 Nanfan의 역사 기록을 보존하는 수준을 넘어 하이난 자유무역항을 부각시키는 전시 구역도 만들 예정이다. 여기서는 과학기술 혁신 부문에서 자족 및 발전을 향한 중국의 강한 의지를 보여주는 Nanfan의 성공 사례와 하이난 무역항의 성공 사례를 소개할 예정이다.

추가로 올해 행사에서는 종자 산업 체인 전반에 걸쳐 50개 기업의 제품과 서비스에 대한 전용 전시 구역뿐만 아니라, 13건의 하위 포럼과 싼야 야저우베이 과학기술도시 특별 전시 구간도 마련됐다.

출처: Hinews