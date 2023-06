Shanghai Electric, 인상적인 2023년 1분기 재무 결과 발표

-- 다양한 기술 혁신으로 비즈니스 성장 모멘텀 보여

-- 80MW급 초고속 가변 주파수 변환 방폭형 동기전동기 개발 성공

-- 중국 최초의 920 보어 선박용 크랭크축 단조 세트, China Communications Construction Group에 납품

(상하이 2023년 6월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 Shanghai Electric(SEHK:2727, SSE:601727)이 2023년 1분기 매출 자료를 발표했다. 회사의 올 1분기 매출은 전년 동기 대비 2,802.32%라는 엄청난 증가율을 보였다. 이와 같은 인상적인 결과는 최근 전력망에 연결된 중국 남부 광시좡족자치구의 Fangchenggang 원자력 발전소 3호기를 포함해 회사가 최근 참여한 여러 성공적인 프로젝트와 밀접한 연관이 있다. Shanghai Electric이 시행한 Shanghai Yanji 지능형 제조 프로젝트도 1분기에 성공적인 시작을 보였으며, 내몽골에서 개발한 풍력 발전 프로젝트의 40개 풍력 터빈에 대한 인도 및 인양도 성공적으로 이뤄졌다.

또한, Shanghai Electric은 1분기에 상장 기업 ESG 모범 사례 상과 '2022 Industrial Sustainability in China: Exploration and Practice' 백서로 Forbes Best Case Award를 수상하며 회사의 기업 경영과 지속가능한 발전에 대한 제도적 및 시장 인식을 확고히 했다.

Shanghai Electric의 사장 Liu Ping은 최근 상하이에서 열린 중국 브랜드 개발에 관한 국제 포럼에서 "Shanghai Electric은 혁신을 브랜드의 고품질 개발의 주요 원동력이자 핵심으로 삼고 과학적 및 기술적 혁신을 지속해서 유지해왔다"며 "자사는 전 세계 탄소 배출 정점 및 탄소 중립 목표에서 가장 앞장서기 위해 최선을 다하고 있다"고 강조했다. 이어 "자사는 혁신 주도적 개발을 완전히 이행함으로써 독자적인 첨단 기술의 실현을 가속화하고, 글로벌 녹색 경제에서 회사의 경쟁력을 종합적으로 강화했다"고 덧붙였다.

Shanghai Electric은 장기적인 발전을 염두에 두고 기술 혁신과 지속가능한 산업 혁신을 계속해서 촉진하고 있다. 최근 주목할 만한 성과는 다음과 같다.

Shanghai Electric의 Shanghai Electric Machinery Factory가 독자적으로 개발한 80MW급 초고속 주파수 변환 방폭형 동기전동기가 성공적으로 평가를 통과하고 공식적으로 출시됐다. 이에 따라, Shanghai Electric은 대용량 압축기 개발을 기념하고 고속 전기 드라이브 분야에서 새로운 이정표를 달성했다.

최근 Shanghai Electric SHMP Casting & Forging Company의 1만톤급 프레스 작업장에서 중국 최초의 920 보어 선박용 크랭크축 단조 세트 인도식이 열렸다. 중국에서 보어 직경이 700mm인 대형 선박용 디젤 엔진용 크랭크축 단조품은 오랫동안 수입에 의존했으며, 보어 직경이 600mm 이하인 모델의 경우에는 단조 블랭크(반가공품)로 제한돼 있었다. 초대형 원양 선박의 개발로 900mm 이상의 보어 직경을 갖춘 초대형 선박용 디젤 엔진이 시장의 주류 제품이 됨에 따라, Shanghai Electric은 향후 이 분야에서 더 독립적으로 성장할 좋은 위치를 점하게 됐다.

사우디아라비아 ACWA Power 경영진이 Shanghai Electric을 방문해 사우디 2030년 신에너지 개발 계획을 소개하고, 수소에너지, 태양광, 해수 담수화, 폐기물 에너지화 등의 신에너지 분야에서 사업추진 및 전략적 협력 확대에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

영국 브랜스턴에 있는 Shanghai Electric의 50MW급 태양광 프로젝트가 2년간의 보증 테스트를 통과하고 최종 인도 인증서 및 계약 보증서를 받음으로써 Shanghai Electric의 첫 번째 태양광 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트가 영국에서 가동될 예정이다. 최종 양도 인증서는 Shanghai Electric이 영국 태양광 발전 시장을 지속해서 발전시킬 중요한 이정표를 세우는 동시에, 향후 유럽 및 기타 고급 시장에서 신에너지 EPC 프로젝트를 구현하기 위한 소중한 경험을 축적하는 기회를 제공했다.

Shanghai Electric의 1분기 비즈니스 기회 및 전반적인 실적에 대한 자세한 내용은 웹사이트 https://www.shanghai-electric.com/group_en/에서 확인할 수 있다.

Shanghai Electric 소개

전 세계적으로 산업 등급의 친환경 스마트 시스템 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체 Shanghai Electric Group Company Limited(SEHK: 2727, SSE:601727)는 스마트 에너지, 지능형 제조 및 디지털 정보의 통합에 전념한다. Shanghai Electric은 새로운 영역을 개척하고, 새로운 성장 동인을 도모함으로써 저탄소 발전과 디지털 변혁에 집중한다. 또한, 글로벌 파트너와 함께 혁신적인 산업 에코시스템의 풍부한 기회를 이용해 2030년까지 이산화탄소 배출량 정점 및 2060년까지 탄소 중립을 달성하고, 신에너지 장비 생산 및 고급 장비 현지화 부문에서 선두가 되고자 노력하고 있다.

출처: Shanghai Electric