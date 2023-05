‘강심장리그’ 영탁, ‘피프티 피프티’를 위한 ‘큐피드’ 깜짝 선물

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]영탁이 '강심장 리그'에서 '피프티 피프티'를 위한 '큐피드' 노래를 깜짝 선물로 준비했다.

30일 밤 10시 20분에 방영된 2023 NEW 토크쇼 SBS '강심장 리그'에서 공개됐다. 이에 앞서 선공개 영상이 'SBS 엔터데인먼트' 유튜브 채널에 업로드됐다.

선공개 영상에는 MC 이승기가 "대한민국 가요계의 역사상 가장 빨리 빌보드 차트에 오른 '피프티 피프티'의 '큐피드(Twin Ver.)' 무대가 시작됩니다."라고 소개한다.

세계로 뻗어 나가고 있는 핫한 '피프티 피프티(4인조 그룹)' 멤버 중 출연한 '키나'와 '새나'가 빌보드 차트에 오른 '큐피드(Twin Ver.)' 영어버전 중 'I gave a second chance to Cupid. But now I'm left here feeling stupid. Oh the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb' 부분에 맞춰 글로벌하게 사랑받고 있는 댄스 무대를 선보였다.

'키나'와 '새나'의 댄스 무대를 마친 후 이어서 같은 부분을 '영탁'이 경쾌하고 청량감이 넘치는 색다른 느낌의 트로트 버전 '큐피드'를 부르며 '피프티 피프티'에게 선물하는 동시에 스튜디오 분위기를 한껏 돋구며 '강심장 리그' 2회 본방에 더욱 기대감을 준 것.

한편, 2023 NEW 토크쇼 SBS '강심장리그'는 매주 화요일 10시 20분에 방영되며, 지금 가장 핫한 인물들이 들려주는 힙한 이야기 '세상 돌아가는 이야기'를 소개하는 예능프로그램으로 영탁은 토크 코치로 활약한다.

wp@heraldcorp.com