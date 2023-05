중국의 현대화 설명에 기여하는 과학기술

(베이징 2023년 5월 30일 PRNewswire=연합뉴스) China Daily 뉴스 보도:

이달 26일, 전문가들은 중국이 현대 과학기술의 실천 및 적용을 통해 국제 커뮤니케이션을 개선했으며, 이는 중국의 현대화 개념을 전 세계적으로 전파하고 홍보하는 데 기여했다고 의견을 모았다.

이날 전문가들은 Research Institute of International Sci-tech Communication이 주최한 일련의 행사인 Talks of Sci-tech Communication 행사에서 이와 같은 의견을 교환했다. 이 연구소는 작년 1월에 중국과학기술협회(China Association for Science and Technology)와 China Daily가 설립한 곳으로, 이번 행사는 국내외 커뮤니케이션 전문가들을 한자리에 모으는 장으로서 개최됐다.

국제과학위원회(International Science Council) 중국 위원장이자 중국과학원(Chinese Academy of Sciences) 학술위원인 Guo Huadong은 "세계가 열린 과학을 활발하게 도모하고 있으며, 과학기술 커뮤니케이션이 점점 중요해지고 있다"며 "이에 따라, 모든 과학기술 실무자는 과학기술 커뮤니케이터가 돼야 할 것"이라고 밝혔다.

이어 그는 "지속가능발전목표(SDG)를 달성하기 위해 빅 데이터의 힘을 활용하는 방법을 배우는 것은 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)에 참여하는 지역뿐만 아니라 전 세계적으로도 중요한 사안"이라고 설명했다. 중국은 과학기술 혁신을 매우 중요시하고 있다. 2021년 중국은 이러한 목표를 달성하기 위해 SDG를 위한 국제 빅 데이터 연구센터(International Research Center of Big Data)를 설립했다.

이 연구센터는 올 3월 유엔에 SDG에 관한 7건의 데이터 세트를 제공했다. 이 데이터를 분석한 보고서는 전 세계 국가에서 열람할 수 있다.

그는 "데이터는 인류의 공동 언어이자 지식 전파의 한 형태라고 생각한다"며 "이와 동시에, 데이터가 생산성을 창출하고, 데이터를 정보와 지식으로 전환할 수 있도록 해야 할 것"이라고 강조했다.

중국전매대학교(Communication University of China) 부총장 Liu Shouxun는 "국제 커뮤니케이션을 통해 중국식 현대화를 홍보하기 위해 가장 먼저 해야 할 일은 중국의 이야기를 잘 전달하는 것"이라고 말했다.

Liu 부총장은 "중국의 이야기에는 다양한 버전이 있다"며 "서구 선진국에는 힘이 있고, 그 힘을 바탕으로 오랫동안 중국을 바라보는 그들의 관점이 국제 무대를 지배했는데, 이는 국제 여론의 관점에서 중국 이야기가 정의될 권리가 침해되는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "중국의 이야기에 대한 이들의 버전과 중국 버전 간의 경쟁은 국제 커뮤니케이션 발전을 통해 해결해야 하는 첫 번째 문제"라면서 "앞으로 세계적으로 확산될 뿐만 아니라 전 세계가 이해할 수 있도록 중국식 현대화와 비슷한 더 많은 개념이 필요할 것"이라고 강조했다.

Liu 부총장은 중국의 국제 커뮤니케이션이 뉴스 커뮤니케이션이라는 일차 영역으로 국한되지 않고 철학, 사회학, 정치, 문학 및 기타 여러 영역을 이용해야 한다고 주장한다.

또한, Liu 부총장은 커뮤니케이터들이 강력한 지식 생성 역량을 바탕으로 중국식 현대화와 그 함축된 의미 등에 대해 중국과 관련된 개념을 일반화하고 분명하게 설명할 수 있어야 하며, 국제 커뮤니케이션에서 중국의 이미지를 언급하고 정의할 수 있는 권리를 재배치해야 할 것이라고 부연했다.

중국사회과학원(Chinese Academy of Social Sciences)의 Institute of Journalism and Communication 소장 Hu Zhengrong은 "과학기술에 대한 이야기는 중국 이야기 중 하나"라며 "이는 믿을 수 있으며 감탄스럽고 존경받을 만한 중국의 이미지를 세계에 보여주는 데 매우 중요한 요소"라고 말했다.

Hu 소장은 "과학기술과 커뮤니케이션은 서로 힘을 부여한다"면서 "커뮤니케이션은 과학기술 교류의 능력과 수준을 향상시키고, 과학기술은 생산, 유통 및 소비 같은 분야에서 커뮤니케이션에 힘을 부여한다"고 설명했다.

이어 그는 "과학기술 이야기의 이면에는 인류의 공통된 추구와 가치가 있다"라며 "중국의 과학기술 이야기의 이면에 있는 가치는 보편적이며, 국제 독자들에게 호소력이 있다"고 덧붙였다.



FENG YONGBIN/CHINA DAILY 이달 26일 베이징에서 열린 Talks on Sci-tech Communication 시리즈의 주빈들이 행사 시작을 알렸다.

