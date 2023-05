Xinhua Silk Road "중국 헝양, 고품질 발전 통해 현대적 변혁 도모"

(베이징 2023년 5월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 중부 후난성의 중요한 산업기지인 헝양시는 최근 수년 동안 지능형 발전을 향해 제조 부문의 변혁을 도모하면서, 고급 가치 사슬과 고정밀 기술을 선보였다.

전체 41개 산업 부문 중에서 37개 부문을 수용하는 헝양은 후난성에서 가장 완벽에 가까운 산업 부문을 보유한 도시 중 하나다. 헝양은 제조 품질을 중요시하는 지속적인 노력으로 인해, 2022년에는 처음으로 국내총생산(GDP)이 4천억 위안(미화 약 565억6천만 달러)을 돌파했다.

헝양은 첨단 제조를 도시의 핵심 산업으로 강조하며, 고급 발전, 지능형 업그레이드 및 통합적인 성장을 향한 주요 부문의 전환을 추진해왔다.

한 예로, 헝양은 5G 기술이 지원하는 송전 및 변전 부문에서 주도적인 힘을 계속 발휘했다. 헝양 스마트 밸리(Hengyang Smart Valley)는 현지 기업의 업그레이드를 꾸준히 지원했고, 스마트 제조 장치, 생산 라인 및 공장의 정착을 촉진했다.

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (HYST) 및 Hengfei Cable Co., Ltd.와 같은 기존의 현지 기업뿐만 아니라 Kaixin Special Material Technology Co., Ltd. 및 Hengyang Huayi Machinery Co., Ltd.와 같은 젊은 기업의 혁신적인 노력에 힘입어, 헝양의 산업 발전은 높은 추진력과 활력을 보이고 있다.



사진: 라오스 비엔티안에서 진행 중인 TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd.의 송전 및 변전 프로젝트.

TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd.는 28건의 초고전압(UHV) 교류(AC) 및 직류(DC) 프로젝트 건설에 참여했다. 회사는 일련의 핵심적인 과학기술 연구 과제를 수행하며 세계 최초의 1,000kV UHV AC 실험 시범 프로젝트를 포함해 여러 건의 대형 에너지 프로젝트에 참여했으며, 중국 동부 및 서부 지역의 균형 있고 지속가능한 발전을 보호했다.



사진: Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.의 생산 현장

HYST는 혁신 중심의 발전을 도모한 또 다른 사례를 보여준다. HYST는 특별 용도의 해저 파이프라인을 자체 개발함으로써 국내 시장의 기술 격차를 해소하고, Bluewhale I 등과 같은 세계적인 연안 석유 탐사 플랫폼에 자사의 제품을 적용했다. HYST는 지금까지 19개의 핵심 코어 기술과 21개의 세계 및 국가 기록을 달성했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/334294.html