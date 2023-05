화웨이, OlympusMons Challenge 2023 발표

-- 글로벌 데이터 스토리지 혁명에 대한 결의 다져

(뮌헨 2023년 5월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 데이터 스토리지의 기술적 문제를 해결하기 위해 전 세계 과학자를 고무시키는 것을 목표로 Innovative Data Infrastructure Forum (IDI Forum) 2023에서 OlympusMons Challenges 2023 및 OlympusMons Awards 2022 수상자를 발표했다.

기술 혁신을 위해서는 이론적 혁신뿐만 아니라 기술 발명, 시제품 및 애플리케이션이 필요하며, 이 모든 것은 산업, 학계 및 연구 기관 간의 협업에 의존하게 된다. 화웨이는 4년 연속 OlympusMons Challenges를 발표하며, 글로벌 데이터 스토리지 분야의 연구 방향을 주도해왔다. 화웨이는 핵심 기술 과제를 극복함으로써 높은 수준의 과학 연구를 실행에 옮기고, 상생 협력을 이끌어가고자 계획하고 있다.

OlympusMons Awards 2022를 수상한 취리히연방공과대학교(ETH Zurich)의 Onur Mutlu 교수팀은 데이터 중심의 통합 스토리지 및 컴퓨팅 네트워크 시스템 연구를 통해 스토리지 아키텍처의 업그레이드를 가속화하는 혁신적인 적응형 최적화 알고리즘을 개발했다.

이 서밋에서, 화웨이는 OlympusMons Awards 2023의 두 가지 주요 과제인 비트당 비용 효율성을 극대화한 스토리지(Storage with Ultimate Per-Bit Cost Efficiency)와 멀티 클라우드 환경을 지향하는 데이터 복원력 및 서비스(Data Resilience and Services Oriented towards Multi-Cloud Environments)를 발표했다. 화웨이는 학계와 협력해 데이터 중심 스토리지 아키텍처, 새로운 애플리케이션을 위한 효율적인 데이터 사용 및 거버넌스 기술, 데이터 탄력성 및 사전 예방적 보호를 특징으로 하는 고품질 데이터 스토리지 시스템을 구축하고자 한다.

바르셀로나 자치대학교(Autonomous University of Barcelona) 정보통신공학과의 Joan Serra-Sagrista 교수는 바르셀로나 자치대학교와 화웨이가 공동 주최하는 제3회 글로벌 데이터 압축 대회(Global Data Compression Competition, GDCC)를 소개하며, 소프트웨어 엔지니어, 연구원, 학생 및 애호가의 참가를 독려했다. 이 대회는 무손실 압축 알고리즘과 관련된 8개의 주요 과제를 포함하며, 총상금은 171,000유로에 달한다. 가장 높은 압축률과 성능을 달성한 개인 및 팀이 우승자가 된다.

화웨이 데이터 스토리지(Huawei Data Storage)의 최고 기술 연구 전문가(Chief Technical Research Expert) Cheng Zhuo 박사는 '차세대 스토리지 아키텍처를 향한 혁신(Innovations Towards Next-Generation Storage Architecture)'이라는 행사의 기조연설에서 "기업이 가속화된 일정에 따라 디지털화를 달성하게 되면서, 데이터 스토리지 혁신은 용량, 성능, 안정성, 효율성, 탄력성, 멀티 클라우드 생태계의 6가지 핵심 영역에서 진행될 것"이라고 설명했다.

데이터 스토리지 산업의 발전을 위해서는 광범위한 협업이 필요다. 화웨이 데이터 스토리지는 업계 및 학계와 지속해서 협력함으로써 스마트하고 디지털화되며 지속가능한 미래형 솔루션을 개발할 계획이다.

출처: Huawei